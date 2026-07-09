“Pero ¿qué dice?”: Bad Bunny deja descolocado a Jorge Fernández

¡Menudo revuelo ha causado la canción que ha interpretado hoy la banda de La ruleta de la suerte! La prueba de velocidad escondía la letra de un tema de Bad Bunny, y Joaquín Padilla no ha podido evitar mostrar cierto nerviosismo antes de interpretarlo. Parece que la elección de la canción no le hacía demasiada ilusión…

Después de que Patricia resolviese el panel, la banda ha tocado el tema y ha conseguido animar a todo el plató. Sin embargo, al acabar la actuación, Jorge Fernández se ha detenido a leer la letra de la canción en voz alta. “Pero ¿qué dice?”, ha preguntado el presentador muy confundido, desatando las risas entre el público.

Jorge Fernández le ha pedido a Natalia, una apasionada del reggaetón, que le tradujera el tema. El cantante le ha seguido la broma: “Pregúntale a Markel, él que sabe de poesía…” y el concursante del atril rojo ha asegurado que Bad Bunny es un poeta moderno. ¡Vaya momento más divertido nos ha dejado esta canción! ¡No te pierdas el vídeo!

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