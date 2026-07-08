El error del episodio 3 de La casa del dragón que ha desatado la ira de los fans: "¿Quién escribe esta mierda?"

La casa del dragón ha vuelto a convertirse en uno de los temas más comentados tras el estreno del tercer episodio de su tercera temporada. Más allá de los giros protagonizados por Rhaenyra, Daemon y Daeron Targaryen, muchos espectadores han puesto el foco en un detalle que, a su juicio, no encaja con las propias reglas del universo creado por George R. R. Martin.

Atención: este artículo contiene spoilers del episodio 3 de la tercera temporada de La casa del dragón.

El momento que ha generado la polémica llega cuando Daemon Targaryen acepta la rendición de Ormund Hightower y recibe al supuesto Daeron Targaryen como rehén. Sin embargo, el episodio revela más adelante que todo formaba parte de un engaño y que el auténtico Daeron nunca abandonó el ejército Hightower.

Hasta ahí, muchos seguidores consideran que el giro funciona. El problema aparece cuando se fijan en Tessarion, el dragón de Daeron. Durante toda la escena, el animal permanece completamente tranquilo mientras su supuesto jinete abandona el campamento junto a Daemon. Para muchos espectadores, esa reacción debería haber despertado inmediatamente las sospechas del príncipe Targaryen.

El argumento de los fans es sencillo: Daemon conoce perfectamente el vínculo que existe entre un dragón y su jinete. Si el verdadero Daeron hubiera sido capturado, Tessarion debería haber reaccionado de alguna manera. Al no hacerlo, muchos creen que Daemon tendría que haber comprendido en ese mismo instante que algo no cuadraba.

Las críticas no terminan ahí. Algunos seguidores también cuestionan que Daemon dejara a Tessarion junto al ejército Hightower incluso creyendo que había capturado a su jinete. Aunque un dragón no tenga jinete en ese momento, sigue siendo una de las armas más peligrosas de Poniente, por lo que muchos consideran que la decisión del personaje carece de sentido desde un punto de vista estratégico.

La discusión no ha tardado en trasladarse a las redes sociales, donde algunos usuarios han cargado duramente contra los guionistas con mensajes como "¿Quién escribe esta mierda?", mientras otros defienden que se trata simplemente de una licencia narrativa para construir el giro final del episodio.

No es la primera vez que la adaptación de HBO se aleja del material original de Fuego y Sangre. Desde el comienzo de la serie, los cambios introducidos por Ryan Condal han dividido a los seguidores de la obra de George R. R. Martin, y este nuevo episodio vuelve a demostrar que cada modificación respecto al libro sigue generando un intenso debate entre los fans.