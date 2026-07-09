Polémica por el precio de la universidad de las hijas de Pedro Sánchez o el despliegue de aviones en sus viajes: "Lo podía haber evitado"

El Gobierno ha movilizado 3 aviones militares para la cumbre de la OTAN que se ha celerado en Ankara (Turquía). El presidente del Gobierno Pedro Sánchez habría viajado en un Airbus exclusivo y sus ministros habrían compartido plaza en un Falcon. Además, el Ejecutivo fletó un tercer aparato en calidad de reserva por si pasaba algo. Esta información sale a la luz en medio del debate por la solicitud de Begoña Gómez para viajar a Londres y acudir a la graduación de su hija pese a la retirada del pasaporte.

La periodista Gema López cree que "con la que está cayendo" si realmente esto fuera evitable se podían haber evitado "este dispendio" para trasladarse. A la periodista Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón' también le parece un "dispendio" el despliegue de medios para los viajes "aunque tengas agendas distintas". "En el caso de que las agendas afecten al ámbito privado no nos podemos comportar como si cada uno de sus ministros fuesen jeques árabes". Critica también la falta de transparencia sobre la utilización de los aviones para usos del Gobierno.

La Universidad de la hija de Pedro Sánchez, una de las más caras del mundo

Otro de los gastos del presidente del Gobierno que ha trascendido es el del precio de la Universidad privada de su hija en Londres. Cómo hace frente a los pagos con un sueldo como presidente del Gobierno de 110.000 euros. Es una de las más caras del mundo, las universidades de las dos hijas cuesta más de lo que ganan Pedro Sánchez y su mujer anualmente.

"El juez tiene que hacer mucha literatura porque a ver cómo justificas tú esto"

El periodista Ángel Antonio Herrera señala que no se repone de las intervenciones del juez Peinado sobre la solicitud del pasaporte de Begoña Gómez. Menciona los supuestos en los que es lícita la retirada del pasaporte de una persona en España. "Tiene que darse el riesgo de fuga, ver la gravedad del delito, el arraigo personal familiar o laboral, los antecedentes de cumplimiento y la facilidad que pueda tener para salir del país".

"Entiendo que el juez después tenga que hacer mucha literatura porque a ver cómo justificas tú luego esto", destaca.

"La entiendo perfectamente porque yo falté el martes para ir a la graduación de mi hija"

La propia Susanna Griso señala que entiende perfectamente que Begoña Gómez quiera acompañar a su hija en el día de su graduación porque ella misma faltó al frente del programa el martes para asistir.

Por su parte, el abogado Joaquín Moeckel ha querido valorar esta cuestión. "Las personas que defendemos la libertad no tenemos que justificar nada ni justificar si le llevo a una universidad privada pero estos señores que hablan de lo buena que la educación pública pero llevan a sus hijos a la privada o que hablan maravillas de la sanidad pública pero cuando tienen un problema les cierran una planta en un hospital privado... Su discurso es una sarta de mentiras que no se sostiene, esto es lo que no se puede hacer con la gente: tomarle el pelo".

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