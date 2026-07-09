'DMOCRACIA', la marca de ropa del Gobierno que abre el debate sobre el gasto público: "15 millones de euros me parece muy poco dinero"

Cincuenta años después del inicio de la democracia en España, el Gobierno ha abierto un polémico debate que, lejos de conmemorar la libertad y la unidad del país como Estado de derecho, ha dividido a la opinión pública. El motivo es "DMOCRACIA", una marca de ropa impulsada por el Ejecutivo cuya puesta en marcha ha supuesto una inversión de millones de euros. Bajo el lema "Cuando te vistes, te posicionas", la campaña reúne a algunos de los rostros más conocidos entre el público joven y ha generado una intensa controversia desde su lanzamiento.

Se dieron a conocer tras un shooting al más puro estilo "portada de VOGUE" pero con la diferencia de que se realizaba en el Congreso de los Diputados. La marca explica que: "DMOCRACIA" es una invitación para que nadie decida por ti", sin embargo, miles de jóvenes en redes sociales han decidido criticar el proyecto y, aún más, la inversión que se le ha destinado: 185.215 euros a la fabricación de prendas, sesiones fotográficas, diseño, asesoramiento y logística y 193.900 euros para campaña de redes y acciones con creadores de contenido. Algunos de estos últimos, como "Rivers" han tenido que justificar públicamente su participación en la campaña ante la oleada de críticas.

Las opiniones se dividen

"No es sorprendente que este Gobierno se gaste el dinero de todos en cosas que no vienen a cuento", asegura Javier Domínguez, de ideología más conservadora, en el debate de jóvenes planteado en el programa. En un momento de tanta fragilidad económica, sobre todo entre los jóvenes, explica, deberían presupuestarse mejor los gastos. "Si el objetivo de este Gobierno era acercar la historia de España a los jóvenes, creo que hay mejores maneras".

Por otro lado, José Rubio, de ideas progresistas, comienza su intervención acusando a la prensa de "titulares confusos", culpables de la agitación y descontento juvenil en redes: "El dinero se ha destinado a otras muchas actividades: culturales, educativas..."

"Esta polémica es tan sonada por ser Marina Rivers la cara visible"

José Rubio asegura, que un factor fundamental para que esta campaña haya recibido tanto desprecio en redes sociales es el protagonismo de la conocida influencer Marina Rivers: "Cada vez que pasa algo con ella, solo por ser Marina Rivers, las redes y todo este "sector ultra" de las redes sociales salen contra ella". Hace llamamiento a la "coherencia": "15 millones de euros para estas actividades es muy poco dinero para todo lo que han hecho".

Ante este odio recibido por redes sociales, la influencers ha recurrido a donar el dinero que ha ganado con la campaña: "Si no se hubiese generado esta polémica, ella no hubiese donado el dinero".

Más allá de la polémica por la campaña o de la cifra destinada a su puesta en marcha, "DMOCRACIA" ha conseguido situarse en el centro del debate público. Lo que nació como una iniciativa para acercar la democracia a los jóvenes ha acabado convirtiéndose en un nuevo campo de batalla ideológico, donde el coste, la estrategia de comunicación y el papel de los creadores de contenido han eclipsado, para muchos, el mensaje que pretendía transmitir.

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