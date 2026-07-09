Cinco victorias y actuaciones de altura: así ha sido el paso de J Kbello por Tu cara me suena

J Kbello ha sido el primer concursante de la edición en conseguir un puesto en la final y lo ha hecho gracias a acumular más puntos que sus compañeros en el marcador. ¡Ahora sueña con ganar el concurso!

El palmarés del gaditano en esta edición de Tu cara me suena es sobresaliente con cinco victorias. La primera la consiguió con Alex Warren, la segunda imitando con Lucas Curotto a Maluma y Carín León, la tercera como Elvis Presley, la cuarta como Aerosmith y la quinta junto a Nia al recrear el número de Super Bowl de Bruno Mars y Beyoncé.

Àngel Llàcer ha querido recalcar en varios momentos de la edición que J Kbello es, para él, uno de los mejores concursantes de la historia de Tu cara me suena y se alegra de que viniese como invitado en el año pasado. Así demostró de lo que era capaz.

J Kbello tiene muchas papeletas para convertirse en el ganador de esta decimotercera edición, pero sus compañeros también han hecho un gran concurso y el público es el que tendrá la última palabra. ¡Revive todas sus actuaciones antes de los directos en el vídeo de arriba!

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