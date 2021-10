Loredana, a punto de entrar en prisión por defenderse de su presunto maltratador: "Si te defiendes vas a la cárcel"

Loredana conoció a su pareja en 2017. Cuenta que desde el primer momento él empezó a tener comportamientos machistas. La primera agresión se produce ese mismo año en casa de ella. Termina retirando la denuncia, a los 5 días se encuentran, discuten, ella coge un cristal del suelo y le hace una herida de 3 centímetros. El la denuncia y ella a él, pero ella retira la denuncia y él no. Ahora, tras el juicio se pide para la mujer una pena de 2 años y 9 meses de prisión. El último cartucho que le queda ahora es el recurso de casación.

"Siento que nadie puede hacer nada por salvarme porque quedan 5 horas cuando me tienen que decir algo", cuenta ente lágrimas. Recuerda que cuando empezaron a salir eran una pareja normal de niños. En un momento dado él le prohibía ir a sitios donde estaban sus amigos. La primera agresión tuvo lugar cuando ella hablaba con un exnovio en Facebook. "Él me pegaba y me decía que lo hacía para que tuviera razones para denunciarle", recuerda.

Días después de la denuncia se encontraron en la calle. Ella reconoce que en ese momento quería perdonarle. Hablaron y ella decidió irse, él se enfadó, le dio una patada y se le tiró encima. Fue en ese momento cuando Loredana cogió un cristal y se lo clavó en la cara. Tras este episodio ambos fueron a Comisaría y se denunciaron mutuamente. Ella terminó retirando la denuncia. En el juicio rápido que tuvieron ninguno de los dos testificó y Loredana decidió retirar la denuncia para no tener más juicios pendientes y así olvidarse el uno del otro.

No entiende por qué no consideran el episodio como defensa propia: "El mensaje que están dando es que no te defiendas porque si te defiendes vas a la cárcel", lamenta.

