La pesadilla de Saray Montoya, agredida por su cuñado y su suegro: "Mi hija gritaba que me mataban delante de ella"

Saray Montoya denuncia que fue apuñalada por su suegro y su cuñado. Señala que estos familiares de su marido la atacaron a ella y su a su hija con unas tijeras. Cuenta a Espejo Público que aunque se encuentra mejor de las lesiones, psicológicamente tanto ella como su hija están muy afectadas.

Relata que todo esto viene por una pelea entre su marido y su cuñado. "Una pelea de hermanos que no tiene mucho sentido", señala. Todo comenzó cuando llamaron a la puerta y su hija abrió sin mirar por la mirilla. Era su cuñado que, según cuenta, comenzó a agredir a su hija nada más abrir. "Tengo la imagen grabada de mi cuñado pegándole palos a mi niña del tirón. Hay algunas imágenes que ya se me están borrando. Lo único que recuerdo es que mi niña cuando pierdo el conocimiento mi hija me pedía que me levantara", cuenta.

Su hija sigue muy afectada y revive la agresión constantemente. La niña decía: "Ay mi madre, que la matan que la están matando delante mía", señala.

Saray confía en la justicia española y descarta que este conflicto se solucione mediante la ley gitana: "Aunque somos gitanos confiamos en la justicia española", destaca.

