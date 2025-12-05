Ángeles Álvarez pide responsabilidades políticas por los casos de acoso en el PSOE: "Hay que conocer por qué eso ha dormido en un cajón"

Tras las denuncias de silenciar y hacer desaparecer de los canales internos las denuncias de acoso contra Fracisco (Paco) Salazar, crecen las voces que piden poner en manos de la Fiscalía la investigación de este nuevo escándalo en el PSOE, que afecta directamente a quien estaba llamado a suceder a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del Partido Socialista.

Como las tragedias nunca vienen solas, esta misma semana se publicaban unos mensajes de Antonio Navarro, secretario general de los socialistas en Torremolinos, y se conocía una denuncia en su contra, también, por presunto acoso sexual.

La exdiputada y exportavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ahora activista feminista respondía a las preguntas de Susanna Griso respecto a estos dos nuevos casos conocidos en el seno de la formación política en la que militó.

No solo se sumaba a las peticiones de dar las riendas del caso a la Fiscalía, sino que lo entiende como una obligación "si los indicios son tan contundentes como parece".

Cabreo monumental

Siempre se ha pronunciado alto y claro Ángeles, que ha puesto el grito en el cielo al conocer la presunta negligencia con la que se han tratado este asunto en el PSOE, acusado de 'ocultar debajo de la alfombra' las denuncias. No mostraría ninguna intención de investigar más allá el PSOE tras haber causado baja de militancia Francisco Salazar: "El cabreo entre las mujeres socialistas es monumental".

"Ya está bien de utilizarnos como escudos humanos frente a una cuadrilla de indeseables", expresaba al mismo tiempo que daba a entender que ha llegado el momento de gritar ¡basta ya!. A parte por supuesto de por las víctimas, por que entiende que impacta gravemente "a la esencia del partido" que ha representado los intereses de las mujeres históricamente, y ahora muchas sienten una gran desafección.

"No se nos puede pedir ya más tiempo (...) que se pidan responsabilidades políticas. Hay que conocer por qué eso ha dormido en un cajón", sentenciaba Ángeles Álvarez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.