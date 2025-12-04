Vídeo: Dos menores le queman el pelo a una persona sin hogar mientras se ríen de él en un parque de Benacazón, Sevilla

Dos menores han sido objeto de investigación por parte de la Guardia Civil tras la difusión de un vídeo en redes sociales que muestra cómo queman el pelo a un hombre sin hogar en un parque de Benacazón, Sevilla. En las imágenes, que son de gran dureza, se ve a uno de los menores fingiendo ser un agente de la policía que da instrucciones al otro, ordenándole prender fuego al cabello del indigente como una "broma" por su aspecto.

La víctima, que imploraba que dejen de hacerlo, sufrió la humillación mientras los agresores reían y grababan. La denuncia inicial fue presentada ante la Policía Local y la Guardia Civil; la causa podría derivarse como un posible delito de odio con agravante de agresión física, dependiendo de cómo avance la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.