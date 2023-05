Lambán: "PP y PSOE renuncian a entenderse y eso hace posible que haya partidos que no creen en España"

Javier Lambán (PSOE- Aragón), presidente de Aragón, ha analizado en Espejo Público el malestar que existe en el PP por la autoinvitación del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños considerado a los actos del 2 de mayo. Bolaños ha sido considerado como persona non grata para el PP de manera oficiosa.

Asegura que los políticos de provincias asisten "anonadado a estos espectáculos que solo pasan en Madrid". Afirma que él trata de "no traer a Aragón la polarización y el ruido que se vive en Madrid y busca exportar al resto de España otra manera de ver la política".

Posición de sindicatos y empresarios el 1 de mayo

Hasta 6 ministros se situaron detrás de las pancartas del 1 de mayo en el día internacional del trabajador. Cree que es necesario salir a la calle a decir alto y claro que el trabajo no es una mercancía. Cree que esta siempre fue una fiesta reivindicativa, y se han ido consiguiendo conquistas sociales. "Las centrales sindicales se tienen que cuidar como oro en paño. Una democracia sin sindicatos fuertes está abocada a la decadencia", manifiesta.

Apunta Lambán que la manifestación no en contra de los empresarios. Como socialista defiende el diálogo social y los acuerdos pero cree que ahora mismo no hay confrontación entre sindicatos y gobierno.

Las encuestas apuntan a un aumento de votos del PP en Aragón

Sobre los datos de las encuestas, que apuntan a un aumento de votos del PP en Aragón con posibilidad de gobernar, aunque no en solitario, asegura Lambán que sale a la campaña para seguir gobernando desde una posición moderada con aspiración mayoritaria. Señala que muchas encuestas hablan de un empate técnico del PSOE y el PP que necesitarán mayorías. El PP tendría que llegar a acuerdos con Vox "que está en contra de las autonomías y a favor del trasvase del Ebro y es profundamente antifeminista".

Se muestra "crítico y pesimista a corto plazo con la política española". Lamenta que las dos fuerzas sobre las que se tienen que apoyar la gobernabilidad de este país llevan años renunciando a entenderse y eso está haciendo posible que haya partidos políticos que no creen en España. "Los extremos imponen sus criterio en la gobernabilidad de España".

"No me repugna que la reforma de la ley del solo sí es sí venga de una reforma PP PSOE"

Definde la ley del solo sí es sí como un artefacto jurídico defectuoso. Aprueba la reforma, y no le repugna que venga de un acuerdo entre el PP y el PSOE. "No me repugna que esa reforma provenga de un acuerdo entre ambas fuerzas políticas", mantiene.

Sobre la ley de la vivienda, asegura que el Gobierno ha puesto el dedo en la llaga de uno de los problemas más serios que tiene este país. Como presidente autonómico cree que nade en España ha dado con la tecla de cómo resolver con ese problema.

"Hay precedentes en los que topar los precios ha sufrido el efecto contrario peor habrá que esperar. Lo que está claro es que la vivienda es un gravísimo problema que tienen en España sobre todo los jóvenes y lo que no es desatinada la idea del presidente de considerar que garantizar ese derecho debería ser el quinto pilar del Estado del bienestar", señala.

Lambán defiende una Aragón con voz propia

El 18 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará en Zaragoza para apoyar su campaña. Lambán defiende una Aragón con voz propia, "que cada vez es más consciente de sus posibilidades y que cada vez se desembaraza de los complejos históricos que había tenido con Madrid". "La campaña electoral autonómica debe servir para hablar de Aragón, de los problemas de los aragoneses y de poner sobre la mesa propuestas para el Gobierno de Aragón que quedarían eliminadas si se convirtiera en una campaña de ministros como por cierto está haciendo el PP, el señor Azcón por aquí. Todas las semanas necesita por aquí a Feijóo a Bendodo o algún dirigente nacional que ponen en evidencia su debilidad y que es una pura sucursal de ellos y sobre todo le hacen un flaco favor a la política aragonesa que se tiene que producir con voz propia".