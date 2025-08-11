El deán de la Mezquita de Córdoba sobre el incendio: “Se ha puesto de manifiesto que estábamos preparados”

Joaquín Alberto Nieva, deán de la Mezquita-Catedral de Córdoba, ha entrado en directo en Espejo Público para valorar los daños sufridos en el edificio tras el incendio que se declaró el pasado viernes en una de sus capillas. Todo parece indicar que un cortocircuito en una barredora eléctrica pudo haber sido el origen del fuego, ya que ese espacio se utiliza desde hace años como almacén. En ese sentido, Nieva ha explicado que un lugar como la Mezquita de Córdoba “tiene muchas necesidades”, como la limpieza diaria o el almacenamiento de sillas, y que “hay que dejarlas en algún sitio”. Aun así, y a la espera de conocer los resultados de la investigación que continúa realizando la Policía Científica, reconoce que tienen previsto cambiar el uso de esa capilla.

Un "daño mínimo"

“El daño ha sido mínimo”, ha asegurado el deán: “Estamos hablando de un edificio de 23.000 metros cuadrados y solamente están afectados 60 metros […]. No ha habido daños en el retablo, pictóricos o escultóricos”, a excepción de “alguna de las cornisas de un retablo”. “Por eso, en este momento, no podemos hablar de un daño de las proporciones de Notre Dame”, ha sentenciado. De todos modos -asegura- tomarán "las medidas oportunas para corregir" sus sistemas de gestión.

Un actuación rápida

En cualquier caso, Nieva considera que ha quedado patente que estaban preparados para un incendio como este: “El sistema de sensores para detectar el humo ha funcionado muy bien. En menos de cinco minutos ya estaban los bomberos actuando y, por eso, hablamos de un incendio que en tres horas estaba extinguido”.

