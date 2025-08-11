Avance
Todo está en sus manos: Bahar se prepara para su mayor reto como médica esta noche en Renacer
Bahar ha pasado por muchas pruebas, pero ninguna como esta. Esta vez no hay nadie que pueda ayudarla. Todo depende de ella y no puede fallar. A las 22.50 horas, en Antena 3.
Seren se ha puesto de parto antes de tiempo. Las contracciones aumentan, los latidos de los bebés bajan… y la única que puede ayudarla es Bahar.
Renginestá enferma, no puede ni levantarse de la camilla. No hay médicos, no hay ayuda, ni tampoco tiempo. Solo está Bahar. Y tiene que decidir si dar un paso al frente o dejar que el miedo la paralice.
Evren le ofrece su apoyo incondicional. “Lo haremos juntos”, le dice. Pero dentro del quirófano, la responsabilidad será solo de ella: salvar a su nuera y a los dos bebés que están por nacer.
“¿Yo? ¿Mi primer parto va a ser el de Seren?”, pregunta temblando. Pero algo dentro de ella cambia. Se llena de fuerza. Ha llegado su día más difícil como médica y está decidida a demostrar lo que vale.
Es hora de que Bahar se convierta en lo que siempre ha sido: una doctora capaz de todo, incluso cuando nadie cree en ella.
