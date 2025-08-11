Antena 3 LogoAntena3
Álvaro ha perdido tres dientes tras ser agredido en las fiestas de su pueblo: "Me encontré unos chicos de unos 20 años en la puerta de casa haciendo pis"

Álvaro ha recibido una paliza por parte de un grupo de jóvenes en Sotosalvos. Todo surgió después de que este les llamase la atención por orinar en la puerta de su casa. ¡Nos lo cuenta!

alvaro

Marta Requejo
Publicado:

Álvaro ha vivido un auténtica pesadilla en las fiestas de Sotosalvos, pueblo donde vive desde hace años. El hombre salió a tomar algo a la plaza del pueblo y cuando volvió a casa recibió una brutal paliza.

Al parecer, Álvaro se encontró un grupo de jóvenes orinando en la puerta de su casa y cuando fue a llamarles la atención estos respondieron a golpes. "En las fiestas el pueblo se transforma", asegura.

"Me encontré unos chicos de unos 20 años en la puerta de casa haciendo pis. Les dije que se apartaran y me dejaran pasar que era mi casa. En ese momento me pegaron con un objeto metálico", cuenta, "No hubo ni diálogo, ni amenazas, ni enfrentamiento... Simplemente les dije que se fuesen a otro sitio".

Ahora mismo tiene tres dientes menos, el labio roto, dolores cervicales y de cabeza. "En las lesiones exteriores sigo con los puntos que aún no me han quitado", dice respecto a las heridas sufridas. ¡Dale al play!

