José Morales estuvo muerto y resucitó: "Acabé en un lugar neutro y luego vi una luz que me atraía"

José Morales es médico de familia y en marzo de 2022 vivió una experiencia cercana a la muerte que le cambió la vida por completo.

Tras desmayarse por una arritmia, José se vio fuera de su cuerpo arrastrado por un túnel de luz hacia un paisaje alpino y se reencontró con un amigo fallecido que le advirtió que, si lo abrazaba, no podría regresar. "Lo vi más guapo y más atractivo que nunca", dice respecto a su amigo.

"Un día que estaba en casa al despertarme de una siesta caí al suelo y acto seguido me vi a mi mismo desde fuera", cuenta, "cuando me ocurrió quedé muy perdido, como desorientado". "Lo importante es el clima emocional que se crea. Tenía una sensación de bienestar que por mi todavía seguiría allí", asegura.

Esta experiencia le cambió la vida tanto que dejó la medicina y ahora se dedica al acompañamiento espiritual de personas en duelo o procesos terminales. ¡Dale al play!