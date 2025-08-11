Un error temprano de Rosa cambia el rumbo de El Rosco, ¿aprovechará Manu este tropiezo?

Los nuevos invitados de Pasapalabra han traído aire fresco al programa y nos han regalado grandes momentos en la tarde de hoy, como el emotivo reencuentro entre Alfred García y Roberto Leal en televisión después de coincidir en Operación Triunfo 2017.

Manu ha sido el primero en comenzar El Rosco tras acumular 138 segundos en su marcador, aunque ha decidido pasar palabra en la primera letra. Rosa, sin embargo, ha comenzado con 129 segundos y ha sumado cinco aciertos del tirón tras comenzar.

Aunque la gallega había cogido buen ritmo en la prueba, al llegar a la letra ‘n’, un inesperado fallo ha cambiado su estado de ánimo. Rosa sabía la palabra y le ha dado rabia, pero ha conseguido remontar y terminar con 21 aciertos y un error en su marcador.

Manu ha tenido que darse prisa para completar El Rosco después de que Rosa agotase su tiempo y ha tenido que decidir si arriesgarse o ser precavido. ¡Descubre el desenlace de la prueba en el vídeo de arriba!