La epidemia del gas de la risa: las calles de Ibiza se llenan de esta peligrosa droga

El óxido nitroso se ha convertido en una nueva pandemia que azota las calles de la isla, y que se le conoce como "las calles del veneno".

  Los vecinos de Hospitalet, hartos del mercadillo clandestino a plena luz del día: "Inseguridad, drogas, robos, mi barrio…"
  • Puedes ver el reportaje al completo, en ATRESPLAYER

Gorka Vallejo
Publicado:

El óxido nitroso, conocido como el gas de la risa, hace saltar todas las alarmas en la prensa extranjera. Se trata de un gas que se utiliza como anestésico y debido a su bajo precio se ha hecho muy popular entre los jóvenes de toda Europa.

Ibiza, calles del veneno

En la prensa británica publican que se ha visto a turistas teniendo convulsiones y echando espuma por la boca en las calles de Ibiza tras consumir gas de la risa, de hecho llaman a las calles de la isla “las calles del veneno”.

Se inhala y produce un efecto casi instantáneo

Los camellos no se esconden, lo venden en la playa, a plena luz del día. La manera de consumirlo es muy sencilla: El óxido nitroso se inhala durante 20 segundos y produce una risa eufórica casi instantánea. Pero sus efectos a largo plazo pueden ser fatales, pueden llegar a producir asfixia y también la muerte.

En Málaga se han intervenido 21.000 litros de óxido nitroso ilegales, listos para distribuirse por los municipios costeros durante le verano. El propietario de la nave donde se incautaron denuncia en Más Espejo que a día de hoy sigue sin poder usar su nave, el material incautado continúa almacenado en su propiedad. Afirma que tiene miedo a que alguien quiera robar el material o incluso algo peor, que las miles de bombonas que hay en su propiedad puedan explotar. “Igual que hay un depósito para los coches se pueden llevar todo esto también”.

La opinión de una abogada

La abogada Montse Suárez asegura en Espejo Público que "no debe ser competencia de un ciudadano" hacerse cargo de un asunto que es competencia del Estado.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

