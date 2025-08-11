Y ahora Sonsoles prepara la vuelta al cole con una promo al ritmo de Grease

Y ahora Sonsoles, el magacín diario más visto de la TV, volverá el próximo mes de septiembre con su cuarta temporada, pero antes ha querido regalar a sus espectadores una pieza musical muy especial al ritmo 'Grease' y su icónica escena 'Summer Nights'. Y lo hace tras cerrar una temporada histórica en las tardes de Antena 3, donde ha sido líder absoluto por tercer curso consecutivo.

El programa ha querido sorprender este verano a su audiencia con gran producción musical como antesala al estreno del nuevo curso. Convertida ya en una esperada tradición para celebrar su regreso, en esta ocasión, Sonsoles Ónega se pone en la piel de Sandy (Olivia Newton-John), acompañada de Roberto Brasero en el papel del inconfundible Danny Zuko (John Travolta). La presentadora y el colaborador cantan y bailan al ritmo de la mítica canción, que ha puesto banda sonora a tantos veranos desde hace casi 50 años.

Entre los rostros que participan junto a Ónega y Brasero en esta pieza se encuentran colaboradores habituales de Y ahora Sonsoles, que se han querido sumar al vibrante rodaje previo al estreno de la nueva temporada. Harán aparición estelar: Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

Una pieza ideada y comandada por el equipo de Promociones de Atresmedia que se ha rodado en la Escuela Superior de Agrónomos (Ciudad Universitaria de Madrid), y que ha contado con un equipo de 115 personas entre técnicos, elenco y figuración. La grabación se desarrolló en una jornada de 12 horas, precedida de tres jornadas de ensayo de Sonsoles, otras tres con Roberto Brasero, y un ensayo conjunto con participantes y colaboradores, antes de la grabación final. 20 bailarines y 20 figurantes completan este gran y televisivo número musical.

El coreógrafo Aarón Mata, que ya trabajó en las anteriores temporadas con el equipo del programa, ha vuelto a liderar la dirección artística del proyecto junto al mismo equipo técnico y creativo de anteriores promociones musicales, lo que ha permitido mantener la coherencia visual y el nivel de producción que caracteriza al programa.

Un regreso por todo lo alto tras una temporada histórica

El programa presentado por Sonsoles Ónega concluyó la temporada como el magacín diario más visto de la televisión con una media del 10,5% de cuota y situándose de forma indiscutible por delante de sus competidores.

En un curso marcado por una franja de tarde ha sido especialmente agitada, condicionada por constantes cambios y estrategias por parte de la competencia, de las que Y ahora Sonsoles ha salido indemne. El resultado de esta firme apuesta ha sido claramente favorable: el espacio ha repetido liderazgo con más de 800.000 espectadores diarios y 3.630.000 de espectadores únicos a lo largo del curso.

Y ahora Sonsoles se ha consolidado como la elección preferida por los telespectadores cada tarde, liderando en la mayoría de los meses del curso. El programa ha demostrado un dominio notable, encabezando la audiencia en el 60% de los días de la temporada y posicionándose como uno de los formatos más potentes de Antena 3, contribuyendo en esta ocasión con más de 2 puntos a la media de la cadena.

Con una media de un 10,5% de cuota, entre sus mayores liderazgos destaca el público femenino con un 12,8% de cuota. Además, consigue sus mejores registros en Comunidad Valenciana (12,4%), Castilla y La Mancha (12,9%), Canarias (14,4%), Aragón (12,7%) y Baleares (11,5%).

El programa, desde su estreno, se ha consolidado como una fórmula de éxito para informar y entretener en las tardes televisivas. Su enfoque combina actualidad, análisis, entrevistas y entretenimiento, logrando conectar con los intereses del público día tras día. Desde hace tres temporadas, ha mantenido su liderazgo absoluto en su franja, convirtiéndose en un referente diario para los espectadores.

Una de las claves de este éxito radica en su variado y sólido equipo de colaboradores, donde conviven voces consolidadas con nuevos rostros que aportan frescura y diversidad. El espacio reúne a profesionales de distintas disciplinas: periodistas, escritores, expertos en sucesos, cronistas sociales, abogados, filósofos e incluso personalidades del mundo digital. Todos ellos conforman una propuesta coral que enriquece la tertulia y da cabida a múltiples puntos de vista. En la última temporada, al equipo habitual de colaboradores se han sumado nuevos profesionales como María del Monte, Ana Obregón, Carmen Lomana, María José Suárez, Isabel Rábago, Rafa Maza (Fabiolo) o Iñako Díaz-Guerra.

Y ahora Sonsoles, una producción de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios, puede verse cada tarde en Antena 3 pero también puede verse fuera de España. Se emite a través de Antena 3 Internacional y está disponible en la versión internacional de atresplayer.

El mejor entretenimiento de la televisión está en Antena 3

El entretenimiento es un pilar clave de la identidad de Antena 3. Desde sus inicios, la cadena ha apostado por formatos innovadores y grandes formatos dirigidos a todos los públicos. Entre ellos, Y ahora Sonsoles se ha consolidado como uno de los espacios más reconocidos de Atresmedia TV.

Con las grandes y más reconocidas marcas del entretenimiento, Antena 3 ha logrado esta temporada alzarse con los programas más vistos de la televisión: El Hormiguero, seguido de Tu cara me suena. Pasapalabra, La ruleta de la suerte y El Desafío, que se han situado en el Top 10 de entretenimiento y todos líderes.

La fuerza del entretenimiento de Antena 3 se sustenta en una apuesta por la calidad de sus contenidos y la variedad, lo que ha llevado al éxito de sus programas en diferentes franjas, ya sean diarios o semanales.

El entretenimiento de Antena 3 es líder desde por la mañana con formatos como La ruleta de la suerte o Cocina abierta de Karlos Arguiñano hasta la noche con destacados programas como La Voz, El 1%, Atrapa un millón, Mask Singer, Tu cara me suena o El Desafío.

En su catálogo, Antena 3 ofrece los formatos de mayor éxito internacional, los más premiados y más reconocidos del mercado. Un proyecto que se completa con la producción de formatos de creación original, que triunfan en nuestra televisión y que después viajan por el mundo con el prestigioso sello de Atresmedia.