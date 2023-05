El PP se molesta con el ministro Félix Bolaños por su "autoinvitación" a los actos del 2 de Mayo

El vicesecretario de Acción Política del PP de Madrid y candidato a la Asamblea de Madrid, Jesús Moreno, ha mostrado su sorpresa por la "autoinvitación" del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, al acto institucional del Dos de Mayo.

Para Moreno esto forma parte de "una provocación en el día de todos los madrileños". "Hay 364 días más durante el año para seguir reivindicando y trabajar por los intereses de cada uno. Estoy sorprendido por esa autoinvitación, que trastoca todo el protocolo. No entiendo que cuando alguien no te invita, tú te hagas presente", ha criticado.

En este sentido el vicesecretario ha dicho que no sabe si Bolaños finalmente "irá o no", pero sí ha recordado que "han convocado una manifestación ese mismo día y a la misma hora en la Puerta del Sol". "No es el momento para reivindicar", ha afirmado.

Este nuevo desencuentro entre el Gobierno regional y el central se produce a sólo cuatro semanas de las elecciones municipales y autonómicas.

No invitan a Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido no invitar a Pedro Sánchez al tradicional acto institucional del Dos de Mayo, en la Real Casa de Correos, que se celebra este martes.

Quien sí ha recibido invitación es la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ya que tiene "las competencias en relación a las comunidades autónomas". No obstante, Rodríguez ha declinado participar en el acto y, desde el Ejecutivo central, han confirmado que, además del nuevo delegado del Gobierno, Francisco Martín y el ministro de la Presidencia, acudirá la ministra de Defensa, Margarita Robles.

A la cita también asistirán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y de los grupos municipales. Tampoco faltará el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.