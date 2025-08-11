Las imágenes de la gran bronca de Roca Rey y Morante con Victoria Federica de testigo

Morante de la Puebla se veía de nuevo las caras con Roca Rey en el Puerto de Santa María. Un reencuentro en el que saltaban las chispas tras arrastrar diferencias personales y profesionales de tiempo atrás.

"Maestro, fúmate un purito despacito", le decía el peruano evidenciando la mala relación que hay entre ambos. Horas más tarde, Morante sufría una brutal cogida en Pontevedra.

Tenemos en exclusiva las imágenes en las que los toreros se encuentran y mantienen esta acalorada conversación con Victoria Federica de testigo entre otros famosos.