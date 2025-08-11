CASAS MALDITAS
El chalet del crimen de Pioz ya tiene nuevos propietarios: "La culpa la tenía el asesino y no la casa"
¿Están las casas donde ha ocurrido un crimen malditas? Pues eso es lo que le tira para atrás a mucha gente a la hora de comprar una vivienda donde ha ocurrido algo atroz. Hoy, estamos en el chalet del crimen de Pioz, que tiene nuevos propietarios.
El chalet de Pioz, donde Patrick Nogueira descuartizó a sus tíos y primos, ya tiene nuevos propietarios. Pero... ¿Es una casa ya maldita? Es lo que mucha gente opina.
Esta vivienda se empezó alquilando por un precio bajísimo tras el crimen pero ahora hay alguien que la ha comprado por solo 127.000 euros cuando el precio medio de la vivienda en la zona oscila entre los 162.000 euros y 271.000 euros.
Estamos allí en directo para ver cómo está ahora esta vivienda donde ocurrió algo realmente terrorífico. "Con total tranquilidad", dice la madre de la actual compradora cuando le preguntan si viven tranquilos sabiendo lo que ocurrió allí.
"La culpa la tenía el asesino y no la casa", sigue diciendo, "Lo paranormal para nosotros es un chiste". ¡Dale al play!
