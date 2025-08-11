La nueva "rebeldía" política: los jóvenes son cada vez más de derechas

El último barómetro del CIS asegura que VOX y el Partido Popular concentran la mayor parte del voto joven entre 18 y 34 años, con el partido de Santiago Abascal como el preferido en ambas franjas de edad. Un dato llamativo si echamos la vista atrás: en junio de 2019, apenas un 4% de los jóvenes decía sentirse más cercano a VOX. Hoy, ese porcentaje ha crecido hasta colocarlo en cabeza.

No es solo el CIS. Titulares como “La derecha es el nuevo ‘punk’” (TheObjective), “Los jóvenes giran a la derecha” (La Vanguardia) o “La nueva brecha entre hombres y mujeres jóvenes: ellos, cada vez más de derechas” (RTVE) reflejan una tendencia que, según los expertos, se ha consolidado en los últimos años.

Una diferencia notable entre sexos

Uno de los cambios más evidentes es la brecha de género. Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra revela que, en las elecciones europeas, el 24% de los varones jóvenes votó a VOX, frente a solo un 14% de mujeres. Según el CIS, el 52% de los chicos de entre 16 y 24 años cree que ahora se discrimina más a los hombres. Un dato que genera debate y que muchos politólogos vinculan directamente con la influencia de las redes sociales.

Juan Javier y Marc, el fiel reflejo del rebaño

En un reportaje realizado para Más Espejo, el periodista Rodrigo Díaz ha hablado con dos jóvenes votantes de derechas. Juan Javier Sánchez, extremeño de 21 años, votó al Partido Popular en las últimas generales. Cree que “el voto joven se está yendo hacia la derecha por el hartazgo que tenemos del desgobierno de Pedro Sánchez” y sostiene que las políticas de igualdad han provocado que “cada vez los jóvenes sean menos feministas”.

Marc Gandía, valenciano de 23 años, optó por VOX. No se anda con rodeos: “El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor de nuestra democracia.” Ambos comparten preocupaciones: la situación económica, la inmigración ilegal y una creciente desconfianza hacia las políticas de igualdad.

¿VOX es el elegido por ser el mejor candidato o porque no quieren otro?

Pero, ¿se vota a la derecha para apoyar sus propuestas o para castigar a la izquierda? El politólogo Javier Sánchez, consultado por Rodrigo Díaz, lo explica con una metáfora provocadora: “Hoy la derecha es el nuevo ‘punk’ y VOX es el candidato perfecto para ese voto rebelde, porque todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo mal en el Gobierno. Esa ausencia de gestión les permite presentarse como una alternativa limpia, y eso les viene muy bien.”

Juan Javier asegura que el Gobierno “nace de una mentira y no atiende a las necesidades de los jóvenes, como el acceso a la vivienda”. Marc lo tiene claro: “Mi voto fue para sacar al PSOE de las instituciones, que es lo que creo que quieren los jóvenes.”

Un debate intenso e infinito

Tras el reportaje, entró en directo al programa Iván Mora, otro joven votante de VOX, que defendió sus posiciones en un intenso debate con los tertulianos.

La tendencia está ahí, y las encuestas parecen confirmarla. Queda por ver si se trata de un cambio coyuntural o del inicio de una nueva era política. Y, sobre todo, si votar a la derecha se ha convertido, para parte de la juventud, en un nuevo gesto de rebeldía.

