Preguntas y respuestas para aclarar qué está ocurriendo con la ley del 'solo sí es sí'

El pasado 7 de octubre entró en vigor la 'ley del solo sí es sí' la que debía convertirse en la seña de identidad del ministerio que dirige Irene Montero se ha convertido en una molesta piedra en el zapato del Gobierno de coalición por sus "efectos indeseados" o por lo que es lo mismo la rebaja de penas a agresores sexuales en las que se ha traducido su aplicación.

No tenemos una fuente oficial para establecer a ciencia cierta cuántas condenas a agresores sexuales se han rebajado ya ni a cuántas peticiones de rebaja los jueces se han negado. Se sabe eso sí, que el primer 'beneficio' para el reo en trascender públicamente fue el pasado mes de noviembre y desde entonces se ha puesto nombre y apellido a la reducción de mas de 200 condenas, algunas de ellas teniendo como consecuencia la excarcelación del condenado.

El Ejecutivo ha tardado 3 meses en confirmar que se va a modificar el texto para intentar evitar estos "efectos indeseados" aunque estas negociaciones por el momento no tienen un consenso por parte de las dos formaciones que se sientan en Moncloa: PSOE y Unidas Podemos.

Origen de la ley

La ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual nace tras el clamor popular surgido a raíz de la sentencia con la que se condenó la violación cometida por un grupo de jóvenes durante las fiestas de San Fermín de 2016. La víctima denunció por violación pero la Justicia los condenó a 9 años de cárcel por abuso sexual continuado y no por agresión sexual al no apreciar indicios de violencia o intimidación.

¿Por qué se llama 'ley del solo sí es sí'?

Hasta la entrad en vigor de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual para condenar una violación había que demostrar intimidación o violencia pero con la norma insignia del ministerio de Irene Montero todo acto sexual sin un consentimiento expreso se convierte en agresión o violación. Los jueces determinarán si se ha cometido un delito de violencia sexual en base al consentimiento o no.

¿Cuáles son los dos delitos sexuales que contempla la 'ley del solo sí es sí'?

Esta nueva norma reduce a dos los delitos contra la libertad sexual. La agresión sexual y la violación. En este último supuesto se engloban las agresiones sexuales con penetración. Las multas desaparecen y cualquier delito de este tipo se paga al menos con 1 año de cárcel.

¿Por qué se están rebajando las penas de algunos condenados por agresión sexual?

Los jueces que están rebajando las penas de los condenados por delitos sexuales se amparan en el artículo 2.2 del Código Penal que, textualmente, indica: "No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario".

¿Qué se podía haber hecho?

Algunos juristas indican que se podía haber incluido una disposición transitoria en el texto de la ley para evitar que algunas condenas se revisasen a la baja, sin embargo esto no se hizo.

¿Por qué el Gobierno no incluyó una disposición transitoria?

El motivo se desconoce, algunos se inclinan por pensar que se confió en que la interpretación de la nueva ley no desembocase en esta cascada de rebajas ya que hay teóricos que opinan que no se puede aplicar la pena más baja si el el conjunto de la reforma permite una condena parecida a la anterior.

Desde el Ejecutivo se ha negado que existiesen avisos sobre estos "efectos indeseados" y solo se reconoce que el CGPJ advirtió de que una rebaja de las penas máximas podría desencadenar tener que revisar sentencias, y justifican que por ello no se tocaron las máximas.

¿Qué opciones baraja el Gobierno?

Todavía no se conoce la letra pequeña del debate que mantienen ambos partidos del Ejecutivo, por lo que ha trascendido el PSOE se muestra partidario de agravar las condenas en los casos de agresiones en los que haya intimidación o violencia. Pero esto habría sido rechazado por la formación morada que considera que entonces la lupa se vuelve a situar sobre la víctima teniendo que demostrar, como en la normativa anterior, la violencia o intimidación. Desde Unidas Podemos se habría abierto la mano a endurecer las penas mínimas.

¿Qué efectos tendría la modificación de la norma?

Como decimos todavía no se conoce la propuesta de cambio real por lo que no sabemos qué ocurrirá. En lo que sí hay unanimidad es que cualquier modificación no revertiría las rebajas de condenas que ya han sido concedidas.