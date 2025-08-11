Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Muere Lina Bina, la 'influencer' que conquistó TikTok, a los 24 años por complicaciones médicas: "Una terrible pesadilla"

La comunidad digital está de luto por la muerte de Lina Bina, que contaba con miles de seguidores en redes sociales. La noticia la ha dado a conocer su familia recientemente.

Muere Lina Bina, la 'influencer' que conquist&oacute; TikTok, a los 24 a&ntilde;os por complicaciones m&eacute;dicas: &quot;Una terrible pesadilla&quot;

Muere Lina Bina, la 'influencer' que conquistó TikTok, a los 24 años por complicaciones médicas: "Una terrible pesadilla"Instagram: @missjdough

Publicidad

Elena Basanta
Publicado:

Las redes sociales están de luto tras conocerse la muerte de Lina Bina, una joven 'influencer' y actriz de cine para adultos, de tan solo 24 años. Aunque su fallecimiento ocurrió el pasado 5 de agosto, la noticia no se hizo pública hasta estos días, cuando su familia decidió compartirla con sus seguidores.

La confirmación llegó a través de Miguel Santiago, primo de Lina y también 'influencer', quien dedicó un emotivo mensaje a través de un vídeo en TikTok. Visiblemente afectado, Miguel lanzó un mensaje de reflexión: "Es tan trágico, tan triste... Mantengan cerca a sus seres queridos porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos".

Según medios internacionales, la hermana de Lina, Moni, explicó que las causas de su fallecimiento fueron complicaciones médicas derivadas de coágulos sanguíneos que afectaron a su corazón y cuello. "Es imposible aceptar que ya no estés aquí, pequeña hermana. Desperté esta mañana esperando que todo fuera simplemente una terrible pesadilla", expresó Moni en declaraciones recogidas por 'The Sun'.

Lina Bina había logrado construir una importante comunidad digital, con más de 11.000 seguidores en Instagram y cerca de 189.000 en TikTok, donde compartía contenido relacionado con su estilo de vida y su carrera profesional. Su muerte ha provocado una gran ola de mensajes de apoyo y condolencias en las redes sociales, donde compañeros y seguidores recuerdan a la joven con cariño y tristeza.

Esta trágica noticia ocurrió justo el mismo día que el de la muerte de la también 'influencer' y diseñadora Martha Nolan.

Hallan muerta en un barco a la 'influencer' Martha Nolan

Hace tan solo unos días encontraron muerta a la diseñadora y empresaria Martha Nolan-O'slatarra. Los hechos ocurrieron el pasado cinco de agosto a media noche en un barco en Long Island, en Nueva York.

Según fuentes policiales recogidas por 'ABC News', en la autopsia no figuran evidencias de violencia, aunque la "causa final de muerte está pendiente de un examen más detallado", expresaron las autoridades policiales en un comunicado compartido en 'People'.

Los detectives del escuadrón de homicidios y la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk se hicieron cargo de la investigación de la muerte de la diseñadora. Según el medio mencionado, un hombre llamó al 911 para informar de que había una mujer inconsciente en un barco atracado en el Club Náutico de Montauk. Posteriormente, personal sanitario trató de realizarla una reanimación cardiopulmonar.

Al parecer, miembros de este club náutico, incluidos algunos capitanes, escucharon gritos el lunes por la noche, según detalla 'The New York Post'. "Era muy conocida en la comunidad. Era muy amable. Siempre sonriendo" contaron en el mismo portal de noticias.

La diseñadora de moda nació en Carlow, a 84 kilómetros de Dublín. Tal y como detalla en sus redes sociales, es fundadora de 'East x East', una marca que se caracteriza por sus diseños de ropa de baño tanto para hombre como para mujer, fundada con "con la convicción de que la moda no debe ir en detrimento del planeta", según detalla su página web.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trump considera invitar a Zelenski a su reunión con Putin en Alaska

Imagen de archivo de Zelenski, Trump y Putin.

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de Miguel Uribe durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato a la presidencia de Colombia tras haber sufrido un atentado

Imagen de archivo de una mujer arrestada

Una madre asesina y descuartiza a su hijo para "proteger" a su nuera y nieta

Muere Lina Bina, la 'influencer' que conquistó TikTok, a los 24 años por complicaciones médicas: "Una terrible pesadilla"

Muere Lina Bina, la 'influencer' que conquistó TikTok, a los 24 años por complicaciones médicas: "Una terrible pesadilla"

El periodista palestino Anas al Sharif
Gaza

Cuatro periodistas, entre ellos Anas al Sharif, mueren en un ataque israelí en Gaza

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu
Israel

Netanyahu defiende su plan de ocupar Gaza: "Es la mejor forma de acabar con la guerra"

Un niño en una calle destruida tras una redada del Ejército de Israel en la ciudad de Yenín, en Cisjordania
Oriente Próximo

El activista palestino asesinado por un colono israelí en Cisjordania grabó su muerte

Odeh Hadalin había participado en la creación del documental 'No Other Land', que trata la ocupación de Israel en Cisjordania.

Terremoto en Turquía
Terremoto

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía

Los registros contabilizan por el momento un muerto y seis heridos.

Búfalo

De millonario cazador a presa: empresario de Texas muere en un safari de lujo durante una cacería

Israeli-Palestinian conflict - Hostages

Más de 100.000 israelíes se manifiestan para frenar la ocupación militar de la Franja de Gaza

Incendio en Portugal

Vídeo: captan un impresionante tornado de fuego durante un incendio en Portugal

Publicidad