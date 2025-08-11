Muere Lina Bina, la 'influencer' que conquistó TikTok, a los 24 años por complicaciones médicas: "Una terrible pesadilla"

Las redes sociales están de luto tras conocerse la muerte de Lina Bina, una joven 'influencer' y actriz de cine para adultos, de tan solo 24 años. Aunque su fallecimiento ocurrió el pasado 5 de agosto, la noticia no se hizo pública hasta estos días, cuando su familia decidió compartirla con sus seguidores.

La confirmación llegó a través de Miguel Santiago, primo de Lina y también 'influencer', quien dedicó un emotivo mensaje a través de un vídeo en TikTok. Visiblemente afectado, Miguel lanzó un mensaje de reflexión: "Es tan trágico, tan triste... Mantengan cerca a sus seres queridos porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos".

Según medios internacionales, la hermana de Lina, Moni, explicó que las causas de su fallecimiento fueron complicaciones médicas derivadas de coágulos sanguíneos que afectaron a su corazón y cuello. "Es imposible aceptar que ya no estés aquí, pequeña hermana. Desperté esta mañana esperando que todo fuera simplemente una terrible pesadilla", expresó Moni en declaraciones recogidas por 'The Sun'.

Lina Bina había logrado construir una importante comunidad digital, con más de 11.000 seguidores en Instagram y cerca de 189.000 en TikTok, donde compartía contenido relacionado con su estilo de vida y su carrera profesional. Su muerte ha provocado una gran ola de mensajes de apoyo y condolencias en las redes sociales, donde compañeros y seguidores recuerdan a la joven con cariño y tristeza.

Esta trágica noticia ocurrió justo el mismo día que el de la muerte de la también 'influencer' y diseñadora Martha Nolan.

Hallan muerta en un barco a la 'influencer' Martha Nolan

Hace tan solo unos días encontraron muerta a la diseñadora y empresaria Martha Nolan-O'slatarra. Los hechos ocurrieron el pasado cinco de agosto a media noche en un barco en Long Island, en Nueva York.

Según fuentes policiales recogidas por 'ABC News', en la autopsia no figuran evidencias de violencia, aunque la "causa final de muerte está pendiente de un examen más detallado", expresaron las autoridades policiales en un comunicado compartido en 'People'.

Los detectives del escuadrón de homicidios y la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk se hicieron cargo de la investigación de la muerte de la diseñadora. Según el medio mencionado, un hombre llamó al 911 para informar de que había una mujer inconsciente en un barco atracado en el Club Náutico de Montauk. Posteriormente, personal sanitario trató de realizarla una reanimación cardiopulmonar.

Al parecer, miembros de este club náutico, incluidos algunos capitanes, escucharon gritos el lunes por la noche, según detalla 'The New York Post'. "Era muy conocida en la comunidad. Era muy amable. Siempre sonriendo" contaron en el mismo portal de noticias.

La diseñadora de moda nació en Carlow, a 84 kilómetros de Dublín. Tal y como detalla en sus redes sociales, es fundadora de 'East x East', una marca que se caracteriza por sus diseños de ropa de baño tanto para hombre como para mujer, fundada con "con la convicción de que la moda no debe ir en detrimento del planeta", según detalla su página web.

