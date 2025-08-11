Rafa está jubilado y expatriado en Tailandia: "Vivo en un adosado por 100 euros y como todos los días de restaurante"

Algunos pensionistas de nuestro país se han visto obligados a hacer las maletas y buscar un mejor nivel de vida fuera de España. Está claro que cobrar la jubilación y vivir a cuerpo de rey es posible pero lejos de nuestro país.

Muchos de los pensionistas deciden irse a países donde el nivel de vida es mucho más bajo permitiéndoles llevar una vida más cómoda como el sudeste asiático.

Hablamos con Rafa, que dejó Mallorca para vivir en Tailandia donde su pensión de 1.250 euros le da para disfrutar de una vida de en sueño. "Me llevé un desengaño cuando me enteré lo que me quedaba de pensión".

Rafa aguantó una semana viviendo en España tras enterarse de la cantidad de su pensión y dice que "empezó una nueva vida". "Yo conocí por una aplicación a la que ahora es mi pareja y me dijo que en Tailandia iba a vivir muy bien", cuenta.

"Puedo hacer de todo y en Mallorca me tendría que haber quedado en mi casa", dice respecto a que con la pensión le da para viajar y gastárselo en ocio. ¡Dale al play!