“Esta vez has perdido”: Seyran le devuelve el anillo a Ferit por segunda vez y deja claro que no piensa volver

Una nueva vida

Seyran cierra la puerta a Ferit tras descubrir el embarazo de Pelin

La protagonista de Una nueva vida rechaza por segunda vez a Ferit, le devuelve el anillo y afirma que no necesita a nadie para construir su futuro.

Seyran ha tomado una decisión firme en Una nueva vida. Tras saber que Pelin espera un hijo de Ferit, le devuelve el anillo y le deja claro que no volverá con él.

Ferit intenta justificar sus actos, pero ella no quiere escuchar. Reconoce que el niño es inocente, pero insiste en que puede seguir sola y que ya no necesita a Ferit en su vida.

