Seyran cierra la puerta a Ferit tras descubrir el embarazo de Pelin

Seyran ha tomado una decisión firme en Una nueva vida. Tras saber que Pelin espera un hijo de Ferit, le devuelve el anillo y le deja claro que no volverá con él.

Ferit intenta justificar sus actos, pero ella no quiere escuchar. Reconoce que el niño es inocente, pero insiste en que puede seguir sola y que ya no necesita a Ferit en su vida.