Una nueva vida
Seyran cierra la puerta a Ferit tras descubrir el embarazo de Pelin
La protagonista de Una nueva vida rechaza por segunda vez a Ferit, le devuelve el anillo y afirma que no necesita a nadie para construir su futuro.
Seyran ha tomado una decisión firme en Una nueva vida. Tras saber que Pelin espera un hijo de Ferit, le devuelve el anillo y le deja claro que no volverá con él.
Ferit intenta justificar sus actos, pero ella no quiere escuchar. Reconoce que el niño es inocente, pero insiste en que puede seguir sola y que ya no necesita a Ferit en su vida.