Remedios se defiende tras la acusación de robo y Damián desafía la lealtad de Irene

Remedios niega haber robado la fórmula del perfume y asegura no haber visto nunca la llave hallada en su taquilla. La fábrica se divide entre quienes la creen y quienes la acusan.

Mientras tanto, Damián se distancia de Irene en una charla cargada de frialdad. Le deja claro que no confía en ella y que Digna solo es la abuela de Julia, nada más. Descubre todo lo que va a ocurrir en Sueños de libertad.