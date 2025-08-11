Publicidad
Sueños de libertad
Remedios se defiende tras la acusación de robo y Damián desafía la lealtad de Irene
La tensión crece en Sueños de libertad: Remedios intenta demostrar su inocencia mientras Damián mantiene una conversación decisiva con Irene que podría cambiar su relación.
Remedios niega haber robado la fórmula del perfume y asegura no haber visto nunca la llave hallada en su taquilla. La fábrica se divide entre quienes la creen y quienes la acusan.
Mientras tanto, Damián se distancia de Irene en una charla cargada de frialdad. Le deja claro que no confía en ella y que Digna solo es la abuela de Julia, nada más. Descubre todo lo que va a ocurrir en Sueños de libertad.