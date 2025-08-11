Joaquín Sánchez y Susana Saborido: “A nosotros nos ponen las preguntas más puñeteras”

Esta temporada de Emparejados nos traerá grandes invitados que nos harán disfrutar a lo grande con sus confesiones. “Aquí todo pasa de dos en dos”, ha afirmado Joaquín Sánchez sobre los invitados del programa que presenta junto a Susana Saborido.

“Veremos a un padre con su hija”, ha asegurado el presentador en referencia a Bertín Osborne y Alejandra Ortiz. Los invitados siempre van en pareja, pero no tienen porque ser pareja sentimental, pueden ser amigos o familia.

Respecto a la sección del Beso y cobra del programa, Susana Saborido ha afirmado que “sufrimos porque nosotros siempre queremos que haya beso y beso y queremos decir lo que tiene que hacer la pareja”. Joaquín Sánchez asegura que ellos se olvidan de que son presentadores y disfrutan participando en Emparejados.

La Pirámide del picante es otra de las secciones en las que la pareja participa y aseguran sufrir mucho. “Nos ponen las preguntas más puñeteras y nosotros comemos, comemos y comemos”, han confesado Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Sobre si son buenos celestinos a la hora de averiguar que va a hacer la pareja en el Beso o cobra, los presentadores de Emparejados afirman que “no, no somos buenos celestinos, a veces pensamos que va a haber beso y hay una cobra como un piano”.

No te pierdas la nueva temporada de Emparejados con Joaquín Sánchez y Susana Saborido, muy pronto en Antena 3.