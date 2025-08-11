Sandra García-Sanjuán comenta el éxito de la última edición de la Gala Starlite

El pasado domingo 10 de agosto tenía lugar en Marbella la celebración de la XVI edición de la Gala Starlite, un evento solidario que reúne a numerosas celebridades y que este año se saldaba con un récord en recaudación. Más Espejo hablaba con Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite, y conocía de primera mano cómo fue una de las noches más esperadas del año.

Sobre Antonio Banderas

La fundadora comenzaba refiriéndose al actor Antonio Banderas, cuya presencia nunca falla, pero este año lo hacía por un proyecto profesional. Sin embargo, el malagueño se encargó de estar pendiente, viendo en remoto la gala y conectándose en videollamada para hablar con los allí presentes. "Estaba previsto que viniera en un avión privado para poder estar" expresaba Sandra, pero fue imposible debido a que no llegaba a tiempo a un rodaje que tenía a las 3 de la mañana.

Una noche especialmente importante para él, ya que cumplía 65 años. En su honor, soplaron las velas sobre el escenario y le cantaron el 'Cumpleaños feliz'. Además, como comentaba la fundadora, tuvo la mejor representación posible en su lugar: su pareja Nicole Kimpel, su hermano menor Javier y sus amigos y conocidos. El propio Banderas agradecía sobre todo a Nicole haber acudido a la gala, a pesar de no poder acompañarle en su cumpleaños, ya que este evento es fundamental para él.

Varios cumpleañeros

Pero el actor no era el único que tenía algo que celebrar, ya que Sandra explicaba que durante la noche descubrieron que Custo Barcelona también cumplía años, y por eso le felicitaron públicamente. De igual forma, Paula Echevarría protagonizaba una gran fiesta hacía varios días en Starlite Occident con motivo de sus 48, acompañada de familia y amigos. "Eso ya es tradición. Todos los años Paula lo celebra con nosotros", manifestaba Sandra.

¿Cómo se reparte el dinero?

A pesar de las anécdotas, lo más destacado de la velada era el éxito en la recaudación. Sobre ello, el presentador Miquel Valls le preguntaba: ¿Qué se hace con el dinero? La fundadora compartía que lo ahorrado será dividido entre varias fundaciones. Por un lado, a 'Niños en Alegría'. Una fundación creada por ella y Alejandra Alemán hace 22 años en México, en concreto en la ciudad de Acapulco Guerrero, y cuya finalidad es mejorar las condiciones en las escuelas primarias de la zona. Hasta la fecha, cuentan con 31 escuelas construidas y 75.000 niños.

Por otro lado, a 'Lágrimas y favores', fundación de Antonio Banderas, que actúa desde hace 16 años en la Costa del Sol. A través de esta, apoyan diversos proyectos sociales: "desde un economato social, hasta 'Cudeca' para enfermos terminales de cáncer, a alumnos para becas de posgrado en la Universidad de Málaga...". Asimismo, la Fundación Starlite está poniendo todas sus fuerzas en apoyar el talento joven y "darles oportunidad, darles la visibilidad y el poder tener una presencia más allá". Para ello, cubren los gastos de artistas y cantantes que están empezando.

Hasta el año que viene

Sandra concluía recordando con cariño sus conexiones con el programa cada año tras el evento, lo que se ha convertido en una costumbre, y exteriorizaba su agradecimiento al programa: "Gracias por dar visibilidad a la gala benéfica y al festival Starlite Occident. Os queremos mucho, al programa y al canal".

