La coartada de Sara Montiel para que nadie descubriese su boda con Toni Hernández: "¿Pero que invento es esto?"

La boda de Sara Montiel y Toni Hernández fue uno de los acontecimientos más comentados por la prensa del corazón, especialmente por la icónica frase de la actriz: "¿Pero qué invento es esto?". La ceremonia se intentó celebrar con la máxima discreción, pero el secreto duró poco. Enseguida, vecinos del municipio, agencias de noticias y reporteros se enteraron de que algo estaba ocurriendo en el Ayuntamiento de Majadahonda.

Allí, y prácticamente a escondidas, prepararon a Sara Montiel para la ceremonia. "La vistieron, la peinaron con pelo postizo y le pusieron sus joyas. Todo en un baño sin luz del Ayuntamiento", recuerda su estilista, Manolo Zamorano. Posteriormente, la actriz contrajo matrimonio con Toni Hernández en una de las salas del consistorio. Después de darse el 'sí, quiero', volvieron a desmaquillarla y a quitarle el vestido y las joyas para que pudiera salir al exterior aparentando que únicamente había acudido al Ayuntamiento a "firmar unos papeles".

Sin embargo, la estrategia no tardó en quedar al descubierto. Ante las preguntas de los periodistas sobre si se había casado, Sara respondía entre risas: "Que vaaa". Cuando insistían, llegaba la ya mítica frase: "¿Pero qué invento es esto?". Incluso aseguraba que la boda sería al día siguiente: "Es mañana, sí, sí". Pero la escena no terminó ahí. Al subir a la parte trasera de un coche para abandonar el lugar, una vecina se acercó a la ventanilla y, sin dudarlo, golpeó el cristal mientras gritaba: "¡Que sí que te has casado, que lo ha dicho la tele!".

Según cuenta José Manuel Parada, Sara Montiel estaba "entusiasmada" con Toni Hernández y había recuperado una ilusión. "Me tenía hasta las tres o cuatro de la madrugada grabando cosas para mandarle a Toni", recuerda el periodista. En su opinión, la actriz revivió junto a él, en parte porque era un hombre joven que la acompañaba en sus viajes, salidas y compromisos. La propia Sara hablaba abiertamente de su relación y, según explica Parada, aseguraba que "sexualmente se entendían perfectamente".

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