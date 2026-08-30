Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

BODA SECRETA

La coartada de Sara Montiel para que nadie descubriese su boda con Toni Hernández: "¿Pero que invento es esto?"

Uno de los días que más expectación generó en torno a Sara Montiel fue, sin duda, el de su boda con Toni Hernández. La actriz intentó mantener la ceremonia en el más absoluto secreto y alejarse de las miradas de curiosos y periodistas, pero el plan de total discreción no salío como esperaba.

Sara Montiel

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

La boda de Sara Montiel y Toni Hernández fue uno de los acontecimientos más comentados por la prensa del corazón, especialmente por la icónica frase de la actriz: "¿Pero qué invento es esto?". La ceremonia se intentó celebrar con la máxima discreción, pero el secreto duró poco. Enseguida, vecinos del municipio, agencias de noticias y reporteros se enteraron de que algo estaba ocurriendo en el Ayuntamiento de Majadahonda.

Allí, y prácticamente a escondidas, prepararon a Sara Montiel para la ceremonia. "La vistieron, la peinaron con pelo postizo y le pusieron sus joyas. Todo en un baño sin luz del Ayuntamiento", recuerda su estilista, Manolo Zamorano. Posteriormente, la actriz contrajo matrimonio con Toni Hernández en una de las salas del consistorio. Después de darse el 'sí, quiero', volvieron a desmaquillarla y a quitarle el vestido y las joyas para que pudiera salir al exterior aparentando que únicamente había acudido al Ayuntamiento a "firmar unos papeles".

Sin embargo, la estrategia no tardó en quedar al descubierto. Ante las preguntas de los periodistas sobre si se había casado, Sara respondía entre risas: "Que vaaa". Cuando insistían, llegaba la ya mítica frase: "¿Pero qué invento es esto?". Incluso aseguraba que la boda sería al día siguiente: "Es mañana, sí, sí". Pero la escena no terminó ahí. Al subir a la parte trasera de un coche para abandonar el lugar, una vecina se acercó a la ventanilla y, sin dudarlo, golpeó el cristal mientras gritaba: "¡Que sí que te has casado, que lo ha dicho la tele!".

Según cuenta José Manuel Parada, Sara Montiel estaba "entusiasmada" con Toni Hernández y había recuperado una ilusión. "Me tenía hasta las tres o cuatro de la madrugada grabando cosas para mandarle a Toni", recuerda el periodista. En su opinión, la actriz revivió junto a él, en parte porque era un hombre joven que la acompañaba en sus viajes, salidas y compromisos. La propia Sara hablaba abiertamente de su relación y, según explica Parada, aseguraba que "sexualmente se entendían perfectamente".

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sara Montiel

La coartada de Sara Montiel para que nadie descubriese su boda con Toni Hernández: "¿Pero que invento es esto?"

¿Cuánto sabe de quesos Paula Monreal? Joseba Arguiñano la pone a prueba con este divertido juego

¿Cuánto sabe de quesos Paula Monreal? Joseba Arguiñano la pone a prueba con este divertido juego

Pablo López

Pablo López vuelve a La Voz: sus mejores momentos como coach

Omar Montes
REPASAMOS

El peor momento de Rocío Muñoz: a punto de dar a luz y de nuevo en guerra con Omar Montes

Ana y Ana, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos

De la risa al desastre: las dos Ana pierden 950.000 euros en Atrapa un millón por culpa de un mamón

Marga y Vero, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos

Golpe histórico en Atrapa un millón: Madre e hija pierden el millón de euros en la segunda ronda

Marga y Vero se ‘atragantan’ con una receta típica de Burgos y dicen adiós al concurso de la manera más dura y dramática posible.

Juan y Emérito, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos

El aviso de Manel Fuentes que lo cambió todo en Atrapa un millón: ¿Acierto o error fatal a última hora de Juan y Emérito?

Los concursantes se juegan sus últimos 25.000 euros en la ronda final del concurso cuando una frase del presentador les hace cambiar de estrategia.

Jorge Fernández y Laura Moure

Vuelve La ruleta de la suerte noche con más premios, diversión y muchas novedades

Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc

Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc, estreno el próximo sábado en Antena 3

Vuelta al cole

Familias incapaces de asumir el precio cada vez más alto de la vuelta al cole: "La paga extra de mi marido va a los libros"

Publicidad