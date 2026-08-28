Los vecinos de Leganés denuncian que las ratas vuelven a tomar las calles: "Cada vez hay más y más grandes"

Los vecinos de Leganés Norte aseguran que convivir con las ratas se ha convertido en algo habitual. Aunque su presencia suele aumentar durante los meses de calor, los residentes denuncian que este año los primeros avistamientos comenzaron ya en abril y que los roedores aparecen prácticamente a cualquier hora del día. Desde la asociación Juntos x LegaNorte aseguran haber recibido vídeos de ejemplares en zonas verdes, junto a viviendas y en espacios públicos.

Ratas también en el Parque de Palestina

Uno de los puntos que más preocupa a los vecinos es el Parque de Palestina, un espacio de 14.000 metros cuadrados muy frecuentado por familias y niños. Allí aseguran haber visto ratas incluso trepando por los árboles. También denuncian que el problema no se limita a las calles y parques y que algunos roedores han llegado al interior de comunidades de vecinos.

Residuos, comida y alcantarillas, entre los focos señalados

Los residentes apuntan a diferentes posibles focos de proliferación, entre ellos la acumulación de residuos y restos de comida, los botellones y los alimentos abandonados en la vía pública. También señalan las alcantarillas como uno de los principales puntos de entrada y salida de los animales.

Según denuncian, el problema se repite cada año: con la llegada del frío disminuyen los avistamientos, pero no desaparecen y vuelven a aumentar durante la primavera.

Las quejas se extienden además a otros barrios del municipio, como La Fortuna y El Carrascal. En este último, los vecinos aseguran haber encontrado incluso nidos de ratas en los cipreses situados en las aceras. La asociación Juntos x LegaNorte sostiene que ha presentado varias denuncias ante el Ayuntamiento y cuestiona la eficacia de los tratamientos de desratización.

Los vecinos recurren a otras administraciones

Los residentes han trasladado también sus reclamaciones a otras administraciones. Primero acudieron al área de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que remitió el asunto al Ayuntamiento al considerar que las competencias correspondían al Consistorio.

Posteriormente, la asociación presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo para trasladar la situación y las respuestas recibidas.

El Ayuntamiento niega que exista una plaga

El Ayuntamiento de Leganés, por su parte, rechaza que exista una plaga y habla de una presencia puntual de roedores, principalmente en Leganés Norte.

El Consistorio asegura que realiza controles, inspecciones y desratizaciones de forma diaria, además de retirar vegetación que pueda servir de refugio para estos animales.

Los vecinos, sin embargo, consideran que los nuevos avistamientos demuestran que las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido acabar con el problema.

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