Pablo López vuelve a La Voz: sus mejores momentos como coach

Pablo López se ha convertido en uno de los coaches confirmados de La Voz 2026 y afronta su cuarto año consecutivo en la edición adulta. El maestro del piano llega después de ganar La Voz 2025 y es evidente que este año no se va a conformar con menos.

Además, si algo tiene el malagueño es experiencia con las victorias: ¡ha ganado en todas las versiones del programa! La Voz, La Voz Kids y La Voz Senior. De hecho, fue en su debut como coach en La Voz cuando consiguió su primera victoria.

El artista apareció por primera vez como coach de La Voz en 2019 y, desde entonces, su rostro se ha convertido en uno de los más habituales del programa. Ese mismo año pasó por La Voz Senior y ¡también ganó! Después, en 2020 participó por primera vez en La Voz Kids, aunque no fue hasta 2022 cuando consiguió la victoria en esta versión.

Finalmente, en 2023, volvió a la edición de adultos y, desde entonces, no ha parado. Además, ha sido el responsable de los comienzos de artistas como Lola Índigo o Mika en el programa, ya que ambos se convirtieron en sus asesores en 2023 y 2024, respectivamente. Y ahora, los tres competirán por llevarse a la mejor voz del país.

El coach más veterano, seguirá conquistando a los talents

Pablo López es el más veterano de esta edición de La Voz y, sumando su experiencia como asesor tanto en La Voz como en La Voz Kids, es evidente que sabe muy bien cómo funciona esto. Así que, los talents van a estar deseando formar parte de su equipo.

Además, la verdad es que una edición de La Voz sin Pablo López y su piano ya no nos la podemos ni imaginar. Pero… ¿conseguirá hacerse con la mejor voz del país también este año? Lo que está claro es que la cosa en esta nueva temporada va a estar muy, pero que muy reñida. ¡No os la podéis perder!

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