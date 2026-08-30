Avance semanal de Sueños de libertad: El matrimonio de Begoña y Gabriel, en la cuerda floja

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descubre todo lo que nos deparara la serie más vista de la televisión.

Para empezar, Pablo, tras lograr salvar su vida, tendrá que someterse a una biopsia para determinar si el tumor es benigno o maligno.

A pesar de los riesgos que conlleva la operación, el asesor financiero finalmente decidirá someterse a ella, no sin antes despedirse de su familia y dejar todo atado en el caso de que ocurra una desgracia. ¿Saldrá la operación bien? ¿Cuáles serán los resultados?

Pablo y Nieves en el capítulo 640 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡La relación de Paula y Tasio irá viento en popa! Los jóvenes, aun teniendo que ocultar su amor, darán un paso importante con la inesperada propuesta del hijo de Damián. ¿De qué se tratará? ¿Descubrirá Paula que Tasio le ha confesado a Salva la verdad?

Quienes no atravesarán un buen momento serán Mabel y Salva. Las diferencias entre la pareja serán cada vez más insalvables y la joven creerá que su proyecto común ha perdido el sentido.

Las distancias con el cantinero llevarán a la joven Salazar a tomar una difícil decisión, ¿romperá con él o decidirá darle otra oportunidad a su relación?

En otro orden de cosas, Eduardo saldrá en defensa de Roque y... ¡se enfrentará a Damián! El patriarca de los De la Reina volverá a plantearse despedir al chófer ante la tensa situación que vive a causa de Roque. Todo cambiará cuando Damián descubra que el es realmente su hijo. ¿Será finalmente despedido? ¿Se reconciliarán padre e hijo?

Mientras tanto, ¡Bianca continuará haciendo mella en la relación de Marta y Fina! La argentina seguirá manipulando a la fotógrafa…¡hasta hacerla dudar de su relación con la De la Reina!

Sin embargo, y a pesar de las dudas, Marta y Fina tendrán un bonito acercamiento marcado por una campaña publicitaria que pondrá patas arriba la fábrica . ¿Logrará #Mafin poner fin a sus tensiones? ¿Se dará cuenta Fina de la doble cara de Bianca?

Marta y Fina en el capítulo 639 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, Julia y Valentina comenzarán a hacer buenas migas. La pequeña pedirá ayuda a la pareja de su tío para sorprender a su profesora y rápidamente saltará la chispa entre ellas. ¿Cómo afectará esto a Begoña? ¿Será la enfermera consciente de que el hijo de Damián ha rehecho su vida?

Precisamene, Andrés y Begoña volverán a estar más cerca que nunca cuando el De la Reina se reúna con ella, preocupado por su situación con Gabriel.

Begoña y Andrés en el capítulo 637 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Lo que los jóvenes no sabrán es que… ¡todo será una trampa de Beatriz para fotografiarles y romper su matrimonio!

La niñera no dudará en entregarles las instantáneas al director de la fábrica, que estallará en cólera e incluso se planteará pedir la nulidad matrimonial. ¿Será capaz de ello?

¡Menuda semana nos espera! Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y descubre todo lo que se avecina.

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