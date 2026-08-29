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Golpe histórico en Atrapa un millón: Madre e hija pierden el millón de euros en la segunda ronda

Marga y Vero se ‘atragantan’ con una receta típica de Burgos y dicen adiós al concurso de la manera más dura y dramática posible.

Marga y Vero, concursantes de Atrapa un millón

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Julián López
Julián López
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Marga y Vero han hecho historia en Atrapa un millón, pero no como ellas hubieran querido. Madre e hija se presentaron al concurso con ganas de llevarse un dinero que habría venido muy bien para su proyecto de tener un cortijo con un olivar, con su propia producción, pero el destino ha sido muy esquivo con ellas.

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La segunda pregunta ha tenido un cruel desenlace, inesperado para todos, cuando Marga y Vero han tenido que adivinar el nombre de un postre típico de Burgos. Y su elección de respuestas ha sido devastadora, pues han descartado de primeras la opción correcta.

Madre e hija han puesto 850.000 euros en Potaje de la suegra y 150.000 euros en Entrante del tío segundo. Manel Fuentes ha señalado lo audaz que ha sido esa repartición, pero Marga y Vero han seguido con su estrategia.

Cuando ha llegado la resolución de la segunda ronda, el silencio sepulcral del plató ha sido atronador, con el millón al completo cayendo al foso. En el vídeo tienes la participación más breve de la temporada en Atrapa un millón, ¡dale al play y no te lo pierdas!

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