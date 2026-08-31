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Capítulo 101

“No te dejaré, mi amor”: Seyran encuentra a Ferit y lo salva de morir

La carrera desesperada por rescatar a Ferit ha terminado con el joven a salvo, demostrando una vez más que la pareja es capaz de salir junta de cualquier pesadilla.

“No te dejaré, mi amor”: Seyran encuentra a Ferit y lo salva de morir

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ferit ha estado al borde de la tragedia después de que Tarik lo dejara encerrado en una cámara frigorífica a su suerte. Han sido horas agónicas en las que nadie daba con él y en la familia ya se ponían en lo peor.

Seyran, Abidin y los demás han peinado la casa de Tarik de arriba abajo sin obtener respuestas. Cuando la desesperación apretaba y estaban a punto de cambiar de zona, Seyran ha notado algo raro tras una puerta. “¡Esperad! ¡He oído algo!”, ha avisado pidiendo silencio. Segundos después, la voz de Ferit lo ha confirmado todo: “¡Está aquí!”, ha gritado muy asustada.

Al abrir la puerta, lo han encontrado tiritando tras pasar horas a temperaturas bajo cero. Por suerte, el rescate ha llegado justo a tiempo para evitar una desgracia. El matrimonio ha protagonizado así un reencuentro cargado de emoción después de que Ferit haya estado al borde de la muerte. Seyran ha conseguido encontrarlo justo a tiempo y Ferit ha vuelto a casa con su familia.

Y después de semejante susto, Ferit incluso ha conseguido sacar una sonrisa a su familia con una de sus ocurrencias: “Tengo el trasero congelado”. Una vez más, ha conseguido superar juntos uno de sus peores momentos.

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