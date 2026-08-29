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Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc, estreno el próximo sábado en Antena 3

Àngel Llàcer se vuelve a poner al frente de una nueva entrega de este juego de asesinatos.

Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc

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Julián López
Julián López
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El próximo sábado, a las 22.00 horas, Una fiesta de muerte presenta su segunda entrega: asesinato en Canfranc. La célebre estación se convertirá en el escenario de un nuevo crimen que los concursantes, y tú desde casa, deberán resolver.

Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge serán los protagonistas de esta nueva entrega, pero uno de ellos será asesinado, y los demás deberán descubrir quién está tras este crimen.

Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc, el próximo sábado a las 22.00 horas en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

El éxito de un formato interactivo e innovador

Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc llega al Prime Time de Antena 3 tras el éxito de su primera entrega, Una fiesta de muerte: Muerte en el museo. Estrenada el pasado 25 de abril, fue líder absoluto de la noche con un 12,8%, superando a sus competidores en +3,7 y +2,9 puntos. El programa consiguió reunir a 1.272.000 seguidores, con más de 3,3 millones de espectadores únicos. Además, se impuso entre todos los grupos de edad, destacando su liderazgo entre los jóvenes: un 14,1% entre los espectadores de 13-24 años, y un 15,6% entre los de 25-34.

Mucha tensión, altas dosis de misterio y diversión asegurada son los elementos principales de este rompedor formato que transforma el Prime Time en una auténtica experiencia de juego. Un auténtico murder mistery trasladado a televisión de forma innovadora y sorprendente, en el que los episodios tienen una duración de 90 minutos y son “autoconclusivos”. Así, cada programa cuenta con su propio enclave y su propia fiesta temática, con un nuevo grupo de invitados y con un asesino VIP diferente.

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Antena 3 » Programas » Una fiesta de muerte

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