El duro relato de una vecina de Ceuta que presenció una paliza protagonizada por un grupo de marroquíes: "Se lo cargaban"

La situación en las zonas cercanas a los supermercados de Ceuta continúa generando preocupación entre los vecinos. Según relata Fani, una residente de la ciudad, grupos de migrantes se agolpan en los alrededores para increpar a los vecinos o pedirles comida.

La vecina asegura que acude "con ansiedad" al supermercado debido a la situación que se vive en la zona.

"El supermercado siempre está abarrotado"

"Desde que vino la invasión, la situación está siendo insostenible. El supermercado siempre está abarrotado. Se ponen siempre en las mismas zonas: en la papelería, en el estanco... donde compran también alcohol y tabaco", relata.

Fani asegura que el problema no se limita a la inseguridad y habla también de las actitudes que percibe por parte de algunos migrantes. "Ya no es solo la inseguridad, son las miradas, el desprecio con el que muchas veces te miran", afirma.

"Lo dejaron inconsciente en mitad de la carretera"

La vecina cuenta además un episodio que presenció hace una semana desde su domicilio. "A las cuatro de la mañana me desvelé y me asomé a la ventana. Entre diez marroquíes estaban dándole una paliza, dándole patadas brutales a otro y lo dejaron inconsciente en mitad de la carretera. Tuvimos que llamar mi madre y yo a la Policía porque es que se lo cargaban", relata.

Fani asegura que los vecinos "no están acostumbrados a ver a tanta gente" en la zona, ya que, según explica, "esto no es un sitio de tránsito habitual". Como ejemplo, cuenta que recientemente acudió a un establecimiento donde llegó a contar "por lo menos 40" personas.

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