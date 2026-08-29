Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos

De la risa al desastre: las dos Ana pierden 950.000 euros en Atrapa un millón por culpa de un mamón

Las dos amigas han caído de manera fulminante en la tercera pregunta al no acertar el nombre de un árbol tropical.

Ana y Ana, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

Ana y Ana, dos amigas de Medina de Pomar, un pueblo de Burgos, han disfrutado de manera fugaz su paso por Atrapa un millón. La anterior pareja perdió todo su dinero en la segunda pregunta, mientras que las dos Anas han encontrado su sino en la tercera.

¡Marga y Vero pierden todo el millón en la segunda ronda! Amargo adiós por una receta típica de Burgos

Esta pareja de amigas ha comenzado con buen pie en Atrapa un millón, perdiendo solo 50.000 euros en su breve paso tras marcarse un Remedio Cervantes, pero la tercera ronda ha dejado a las amigas en fuera juego.

Pagafantas, miérder, huevón y mamón. Uno de ellos es un árbol tropical, pero todas las respuestas suenan absurdas para ellas. “¡Así no, eh!”, reclamaba una de las dos Anas a Manel Fuentes.

Más por intuición que por convicción, han colocado el grueso del dinero en miérder, y para intentar asegurar, han puesto algunos fajos a huevón. La pareja de amigas no quería perder dinero en la tercera pregunta, pero la sorpresa ha sido mayúscula cuando todas las trampillas se han abierto a excepción de mamón, cayendo para abajo todo el dinero, y poniendo punto final a su historia en Atrapa un millón. ¡Haz clic en el vídeo y revive este momento!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Ana y Ana, concursantes de Atrapa un millón

De la risa al desastre: las dos Ana pierden 950.000 euros en Atrapa un millón por culpa de un mamón

Marga y Vero, concursantes de Atrapa un millón

Golpe histórico en Atrapa un millón: Madre e hija pierden el millón de euros en la segunda ronda

Juan y Emérito, concursantes de Atrapa un millón

El aviso de Manel Fuentes que lo cambió todo en Atrapa un millón: ¿Acierto o error fatal a última hora de Juan y Emérito?

Jorge Fernández y Laura Moure
Muy pronto, nueva temporada

Vuelve La ruleta de la suerte noche con más premios, diversión y muchas novedades

Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc
A las 22.00 horas

Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc, estreno el próximo sábado en Antena 3

Vuelta al cole
VUELTA AL COLE

Familias incapaces de asumir el precio cada vez más alto de la vuelta al cole: "La paga extra de mi marido va a los libros"

La vuelta al cole este año se ha convertido en la más cara de la historia y muchas familias no pueden permitírselo sin ayuda. ¿Cómo afecta este gasto en las familias?

Paula Monreal
Muy divertida

La anécdota que une a Paula Monreal con la reina Letizia: “Compartimos el amor por los torreznos”

La influencer ha compartido con Joseba Arguiñano su experiencia al compartir con ella en unos Premios Planeta.

De una ensalada de garbanzos a más de 1.600 recetas publicadas: Paula Monreal recuerda sus inicios

De una ensalada de garbanzos a más de 1.600 recetas publicadas: Paula Monreal recuerda sus inicios

David confiesa su mayor pesadilla en Pasapalabra: "Me quitan el sueño"

David confiesa su mayor pesadilla en Pasapalabra: "Me quitan el sueño"

Rufián y Vito Quiles o Mónica Naranjo y Sánchez: la calle sueña con los invitados ideales de La Mesa

Rufián y Vito Quiles o Mónica Naranjo y Sánchez: la calle sueña con los invitados ideales de La Mesa

Publicidad