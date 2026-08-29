De la risa al desastre: las dos Ana pierden 950.000 euros en Atrapa un millón por culpa de un mamón

Ana y Ana, dos amigas de Medina de Pomar, un pueblo de Burgos, han disfrutado de manera fugaz su paso por Atrapa un millón. La anterior pareja perdió todo su dinero en la segunda pregunta, mientras que las dos Anas han encontrado su sino en la tercera.

Esta pareja de amigas ha comenzado con buen pie en Atrapa un millón, perdiendo solo 50.000 euros en su breve paso tras marcarse un Remedio Cervantes, pero la tercera ronda ha dejado a las amigas en fuera juego.

Pagafantas, miérder, huevón y mamón. Uno de ellos es un árbol tropical, pero todas las respuestas suenan absurdas para ellas. “¡Así no, eh!”, reclamaba una de las dos Anas a Manel Fuentes.

Más por intuición que por convicción, han colocado el grueso del dinero en miérder, y para intentar asegurar, han puesto algunos fajos a huevón. La pareja de amigas no quería perder dinero en la tercera pregunta, pero la sorpresa ha sido mayúscula cuando todas las trampillas se han abierto a excepción de mamón, cayendo para abajo todo el dinero, y poniendo punto final a su historia en Atrapa un millón. ¡Haz clic en el vídeo y revive este momento!

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