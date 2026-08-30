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¿CABRA, OVEJA O VACA?

¿Cuánto sabe de quesos Paula Monreal? Joseba Arguiñano la pone a prueba con este divertido juego

En este nuevo reto, la invitada ha tenido que adivinar si los quesos que la ha propuesto el presentador son de cabra, oveja o vaca.

¿Cuánto sabe de quesos Paula Monreal? Joseba Arguiñano la pone a prueba con este divertido juego

¿Cuánto sabe de quesos Paula Monreal? Joseba Arguiñano la pone a prueba con este divertido juego

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Marta Jorge
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“Soy más afortunada en el amor que en los juegos”, ha confesado Paula Monreal cuando el presentador le ha propuesto la idea de jugar, aun así, se ha atrevido con este divertido reto, con el que todos os podéis poner también a prueba desde casa.

El juego ha consistido en que Joseba le ha propuesto una serie de quesos y la invitada ha tenido que acertar si eran de cabra, de oveja o de vaca, además, para hacerlo más divertido, Joseba lo ha explicado con los sonidos de cada animal, en lugar de con los nombres.

El queso zamorano, el queso de tetilla o el queso de mahón, han sido algunas de las opciones que la ha propuesto el presentador. Paula Monreal ha acertado 3 de 5, ¡no está mal! Y tú, ¿sabías que existen diferentes tipos de ovejas lachas? ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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