Tom Cruise anuncia la secuela de Días de trueno junto a Anne Hathaway y su fecha de estreno

Tom Cruise ha revelado cuál será su próximo taquillazo. El actor volverá a uno de los primeros éxitos de su carrera con la secuela de Días de trueno.

A sus 64 años, Cruise vuelve a encender los motores para otra secuela de uno de sus clásicos, como hizo en 2022 con Top Gun: Maverick. Y esta vez contará la ayuda de Anne Hathaway.

Según ha anunciado Paramount Pictures, el intérprete volverá a meterse en la piel del piloto de NASCAR Cole Trickle, mientras que Hathaway dará vida a la dueña del equipo y a una ingeniera.

Paramount Pictures ha fijado la fecha de estreno de la secuela para el 2 de junio de 2028, fecha en la que Cruise y Hathaway retomarán su aventura casi 40 años después del estreno de la película original de Tony Scott. El proyecto se rodará para pantallas IMAX y se estrenará exclusivamente en cines en formatos como Dolby Cinema y 4DX.

Días de trueno se estrenó en 1990 y fue la película en la que se conocieron Cruise y Nicole Kidman, marcando el comienzo de su famosa relación.

Nicole Kidman y Tom Cruise | Gtres

Antes de ella, Cruise estrenará Digger, dirigida por Alejandro G. Iñárritu, con la que se postula para la temporada de premios.

Mientras que para Hathaway, este año ha sido el más ajetreado en su carrera, pues ya ha protagonizado cuatro películas (Mother Mary, El diablo viste de Prada 2, La odisea, El final de Oak Street) y aún le queda por delante Verity. También participa en la próxima película de Ron Howard, Alone at Dawn, fijada para 2027.