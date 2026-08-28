Juan Ruiz, vecino de Ceuta: "No estoy a favor de lo que pasó ayer, pero entiendo que la gente esté harta. Se están riendo de nosotros"

Ceuta ha vivido su tercera noche consecutiva al límite. Un centenar de manifestantes ha tratado de impedir el acceso de un camión con alimentos para los migrantes y, posteriormente, un grupo ha accedido al asentamiento de la playa de Benítez, donde ha prendido fuego a lo acumulado en la zona. La Policía ha tenido que intervenir para evitar que los enfrentamientos fueran a más.

En ‘Espejo Público’ hemos hablado con Juan Ruiz, vecino de Ceuta y creador de contenido que estuvo presente durante los incidentes y que lleva semanas documentando en sus redes sociales lo que sucede en la ciudad.

"No podemos más con esta situación"

Juan Ruiz ha asegurado que los vecinos están “hartos” después de un mes sin encontrar una solución a la crisis. “No podemos más con esta situación, nos está afectando en todos los ámbitos, sobre todo a nivel de salud mental, porque no se habla de otra cosa”, ha explicado.

El ceutí ha cuestionado las cifras ofrecidas por el ministro del Interior sobre el número de migrantes que permanecen en la ciudad. Según su propia estimación, quedan “casi 10.000, incluso más”, aunque no ha aportado datos oficiales que respalden esa cifra.

Ruiz también ha reclamado más medios y presencia policial, aunque ha valorado el trabajo de los agentes desplegados: “La Policía está haciendo un gran trabajo. Aquí lo que pasa es que el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto”.

“Llevamos un mes y aquí no vemos solución. Vemos que esta gente se va a quedar”

"¿Desde cuándo es normal que la gente tenga que salir armada a la calle?"

El creador de contenido ha afirmado que sale diariamente a grabar lo que ocurre en Ceuta y ha relatado que ha recibido insultos y pedradas. También ha asegurado que muchos vecinos han comenzado a llevar espráis de pimienta por miedo.

“¿Desde cuándo es normal que la gente tenga que salir armada a la calle? Todo el mundo lleva ya espray de pimienta. Eso no es normal en una ciudad española”, ha denunciado.

Ruiz ha insistido en que no generaliza estos comportamientos a todos los migrantes, pero ha asegurado que la inseguridad sigue presente y que los efectivos desplegados no son suficientes.

"Entiendo que la gente de Ceuta esté harta"

Preguntado por los altercados vividos en la playa de Benítez, Juan Ruiz se ha desmarcado de la actuación de los manifestantes. “No estoy a favor de lo que ayer pasó, yo lo he documentado”, ha recalcado.

Sin embargo, ha afirmado comprender el malestar que ha provocado la situación entre los vecinos: “Entiendo que la gente de Ceuta esté harta porque se están riendo de nosotros diariamente. Estamos hartos ya”.

“No estoy a favor de lo que ayer pasó, pero entiendo que la gente de Ceuta esté harta”

Por último, Ruiz ha defendido una migración regularizada que permita conocer la identidad y la situación de quienes llegan: “Aquí lo que debería haber es una migración regularizada, que sepamos quiénes son estas personas y sepamos todo de ellos”.

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