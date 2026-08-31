TEST RÁPIDO
De Yolanda Ramos a Juan Carlos I: Cristina Pardo elige a sus invitados para La Mesa
Sometemos a la periodista a un test de decisiones rápidas antes del estreno de La Mesa este miércoles a las 23:00h en Antena 3.
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A pocos días del gran debut de La Mesa en Antena 3, sometemos a Cristina Pardo a nuestro test de elecciones rápidas sobre a quién sentaría en el plató en diferentes situaciones.
- Nochebuena relajada: Se queda con Tamara Falcó.
- Negociación dura: Elige a Vicente Vallés por su capacidad para analizar el contexto.
- Tirar de la lengua a un invitado: Apuesta por la veteranía de Matías Prats.
- Romper momentos demasiado serios: Se lleva a Yolanda Ramos por su sentido del humor.
- El cara a cara más directo: Escogería a Juan Carlos I para preguntarle si "todavía tiene más dinero sin declarar".
- La dupla más inesperada: Sentaría juntos a Gabriel Rufián y Georgina Rodríguez para ver cómo adaptan sus discursos.
- Invitados estrella: Se queda con el Rey Felipe VI o la Reina Letizia. ¿Su pregunta sin filtro para el monarca? "¿Por qué no has ido a Ceuta? ¿Quién no te ha dejado?".
No te lo pierdas: gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo, este miércoles a las 23:00h en Antena 3.
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