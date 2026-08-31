De Yolanda Ramos a Juan Carlos I: Cristina Pardo elige a sus invitados para 'La Mesa'

A pocos días del gran debut de La Mesa en Antena 3, sometemos a Cristina Pardo a nuestro test de elecciones rápidas sobre a quién sentaría en el plató en diferentes situaciones.

Nochebuena relajada: Se queda con Tamara Falcó .

Se queda con . Negociación dura: Elige a Vicente Vallés por su capacidad para analizar el contexto.

Elige a por su capacidad para analizar el contexto. Tirar de la lengua a un invitado: Apuesta por la veteranía de Matías Prats .

Apuesta por la veteranía de . Romper momentos demasiado serios: Se lleva a Yolanda Ramos por su sentido del humor.

Se lleva a por su sentido del humor. El cara a cara más directo: Escogería a Juan Carlos I para preguntarle si "todavía tiene más dinero sin declarar".

Escogería a para preguntarle si "todavía tiene más dinero sin declarar". La dupla más inesperada: Sentaría juntos a Gabriel Rufián y Georgina Rodríguez para ver cómo adaptan sus discursos.

Sentaría juntos a y para ver cómo adaptan sus discursos. Invitados estrella: Se queda con el Rey Felipe VI o la Reina Letizia. ¿Su pregunta sin filtro para el monarca? "¿Por qué no has ido a Ceuta? ¿Quién no te ha dejado?".

No te lo pierdas: gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo, este miércoles a las 23:00h en Antena 3.