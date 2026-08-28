"Si no respondemos con apoyo, nuestros compañeros van a caer": los militares piden más medios para afrontar la crisis en Ceuta

Los cuatro militares agredidos en Ceuta se encuentran fuera de peligro, aunque uno de ellos ha sufrido una lesión en un brazo que ha requerido una revisión médica. Así lo ha explicado Marco Antonio Gómez, expresidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, que ha trasladado también la preocupación por el estado anímico de los efectivos desplegados: "Moralmente están muy tocados, como están todos los militares".

Reclaman más medios y respaldo jurídico

Gómez ha puesto el foco en la falta de medios y de personal y ha reclamado al Ministerio de Defensa un respaldo jurídico que permita a los militares actuar con mayor seguridad. "Los militares tienen miedo de poder actuar porque luego no saben a lo que se van a enfrentar", ha advertido.

En este sentido, ha defendido que las Fuerzas Armadas están preparadas para intervenir en situaciones de control de masas mediante capacidades no letales, pero que necesitan contar con los medios y las órdenes necesarias para hacerlo.

El expresidente de la asociación ha cifrado en 3.145 los militares desplegados actualmente en Ceuta, a los que se han sumado otros 150 efectivos como refuerzo, una cifra que considera insuficiente ante la situación. "Eso es una gota en el océano", ha asegurado.

"Física y mentalmente agotados"

Gómez ha alertado de que los militares están "física y mentalmente agotados" y ha reclamado más apoyo antes de que la situación termine por desbordarles. "Si no respondemos con apoyo, nuestros compañeros van a caer", ha advertido.

El expresidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española ha insistido en que la situación requiere reforzar el dispositivo y dotar a los militares de los medios necesarios para desempeñar sus funciones.

Además, ha señalado que la petición de mayor personal y de protección jurídica ya ha sido trasladada por escrito al Ministerio de Defensa.

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