Encarnita, ceutí desesperada, rompe a llorar: "¿Qué hemos hecho mal para que el Gobierno nos abandone así?"

La tensión social y el malestar de los residentes en Ceuta continúan en aumento. Susanna Griso ha hablado con tres vecinas de Ceuta que ya no pueden más, y la desesperación se siente en su cara y sus palabras.

Entre los testimonios más desgarradores destaca el de Encarnita, una madre ceutí, que cuenta que el centro escolar de su hijo ha sido okupado. La vecina ha cuestionado abiertamente las cifras oficiales de devoluciones gestionadas por el Gobierno: "Primeramente aquí entraron 90.000 y encima el señor gobernante dice que se devolvieron 70.000... las cuentas no me salen, todos sobran: el presidente los ministros, todos".

Encarnita ha criticado con dureza el papel de las instituciones asegurando que "encima la de sanidad vino aquí para llamarnos xenófobos", remarcando que "esto no es una crisis migratoria, es una invasión". En su relato, describe el ambiente insostenible que se vive en las calles: "No es normal que en una vuelta al colegio todo lleno de militares" ni "que este el centro así, que yo tenga en el bajo de mi casa asentamientos, no es normal que ataquen a los cuerpos de seguridad".

"Le digo al Gobierno que si de verdad sois personas, dimitid"

En un momento de máxima emotividad y rota entre lágrimas, Encarnita ha lanzado un desgarrador alegato en defensa de la identidad y la convivencia ceutí: "¿Qué hemos hecho mal para que el Gobierno nos abandone así? que somos españoles, ceutíes y caballas. Los musulmanes son españoles, los indios son españoles y los cristianos somos españoles. No queremos que lo utilicéis para política, para religiones... no lo vais a conseguir. No nos vais a separar. No queremos gente mala pero le digo al Gobierno central que si de verdad sois personas y estáis representando a España iros, dimitid, porque para tener amigos como Marruecos prefiero tener amigos del frente. Sois unos sinvergüenzas".

"Soy comerciante y han bajado las ventas en un 60%"

A las palabras de Encarnita se une el testimonio de Sonia Deloy, comerciante de la ciudad, quien pone el foco en el colapso del tejido económico: "Hay una cosa que no se está teniendo en cuenta: hay demasiados frentes abiertos. A nivel económico, el tejido empresarial de la ciudad esta sufriendo. Soy comerciante y han bajado las ventas en un 60 por ciento". Deloy lamenta que "ha habido cancelaciones de todo" y subraya cómo la imagen pública se está deteriorando hasta el punto de que "todos los matriculados en la escuela de enfermería no quieren traer a sus hijos a estudiar a Ceuta".

"Queremos devolver nuestra normalidad por favor y que estas personas vuelvan a su país como ellos prometieron", reclama Deloy, definiendo la coyuntura actual como un límite peligroso: "esto es una bomba porque aquí estamos atrapados los 70.000 habitantes de Ceuta y los miles de inmigrantes. algún día se les acabará el dinero lo que están comiendo a las puertas de los supermercados, llegara un momento que será insostenible. Va a ser un caos total".

"Que la gente de izquierdas no lo lleve a que lo ha convocado Vox"

De cara a la movilización ciudadana convocada para el próximo 2 de septiembre, la comerciante desvincula la protesta de intereses partidistas: "Ha sido convocado por las redes sociales, no hay política. Que la gente de izquierdas no lo lleve a que lo ha convocado Vox o algo así".

Y concluye pidiendo responsabilidad para evitar una escalada de tensión: "¿Quieren que nos matemos en las calles? para que cuando el señor Sánchez comparezca diga que ha habido enfrentamiento porque lo ha convocado la derecha? Por favor no le deis mas la vuelta".

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