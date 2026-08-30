Mette-Marit se ausenta de la misa por Harald V: ¿por qué no ha acompañado a la familia real noruega en su despedida?

Noruega continúa sumida en el duelo por la muerte de Harald V este viernes a los 89 años, después de 35 años en el trono. Este domingo, la familia real noruega ha vuelto a reunirse para despedirle en un emotivo servicio religioso celebrado en la iglesia de Asker, al suroeste de Oslo.

La reina Sonia y su nieto, el príncipe Sverre Magnus, en la misa de Harald V | Gtres

Una ceremonia marcada por el dolor y por una ausencia especialmente significativa: la de Mette-Marit, esposa del nuevo rey Haakon VIII.

La reina consorte no ha acompañado a su marido ni a sus hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, en este homenaje a Harald.

Sin embargo, la ausencia de Mette-Marit tiene una explicación ya que la nueva reina de Noruega continúa recuperándose del trasplante de pulmón al que se sometió el pasado mes de junio, por lo que tiene limitada su participación en actos oficiales. La Casa Real ya había advertido de que Mette-Marit no acudiría al servicio de Asker debido a su recuperación.

Mette-Marit | Gtres

Su ausencia resulta especialmente llamativa porque se produce apenas dos días después de que su marido asumiera el trono como Haakon VIII, que ha estado visiblemente emocionado al recordar a su padre.

El rey Haakon VIII llegando a la misa de Harald V | Gtres

El nuevo monarca ha sido uno de los protagonistas de estos días de luto. Junto a él, la reina Sonia ha vivido un momento doloroso, ya que Harald y ella llevaban 58 años casados y el fallecimiento del monarca se produjo precisamente cuando la pareja estaba a punto de celebrar su aniversario de boda

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La reina Sonia, afectada junto al resto de la familia real noruega en la misa de Harald V | Gtres

La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus también han acompañado a su padre y a su abuela en este homenaje. Ingrid Alexandra, de 22 años, se convierte ahora en la nueva princesa heredera de Noruega tras la llegada de su padre al trono.

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega en la misa en honor a su abuelo, Harald V | Gtres

La despedida definitiva de Harald V tendrá lugar más adelante cuando se celebre el funeral en la catedral de Oslo.