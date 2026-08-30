El peor momento de Rocío Muñoz: a punto de dar a luz y de nuevo en guerra con Omar Montes

Tensión en la recta final del embarazo de Rocío Muñoz

Rocío Muñoz, la joven esteticista que asegura estar embarazada de Omar Montes, atraviesa la última etapa de gestación. Un embarazo que no ha sido nada fácil y en el que se ha tenido que enfrentar a críticas e, incluso, amenazas.

Isabel Rábago desvelaba en programas anteriores que se había producido un ecuentro entre Rocío y Omar en los juzgados. La esteticista habría empezado a observar "movimientos extraños" en su móvil, por lo que decidió poner el asunto en manos de la policía.

Motivo por el que ambos acudieron a los juzgados

Según nos contó la colaboradora Isabel González, el dispositivo habría sido hackeado y en él se encontraban "datos importantísimos" de clientes, pacientes, amigos y periodistas, además de material que, según el relato de la periodista Isabel González, podría acreditar tanto su relación con Omar Montes como las presuntas amenazas recibidas por parte de su entorno.

Sin embargo, Rocío pensó que esto podría pasar y decidió hacer una copia de todas las pruebas y volcarlo a otro dispositivo. Ahora, en la recta final de su embarazo, Rocío Muñoz asegura estar dispuesta a llegar hasta el final para demostrar su versión de los hechos. La esteticista ha anunciado que, una vez se produzca el parto, presentará una demanda de paternidad contra Omar Montes. Su objetivo, sostiene, no sería otro que esclarecer definitivamente la situación y demostrar que "no he mentido en ningún momento".

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