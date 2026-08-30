El secreto ya tiene fecha de estreno en Antena 3: la nueva serie turca se estrena el 6 de septiembre

Antena 3 estrena el próximo 6 de septiembre El secreto, la nueva serie turca que llega en prime time para conquistar a los espectadores con una historia marcada por el amor, los secretos familiares y las decisiones que pueden cambiarlo todo.

La nueva ficción llega a Antena 3 con una historia en la que los secretos del pasado, el amor y la venganza están a punto de ponerlo todo patas arriba. Una trama llena de giros y personajes que esconden mucho más de lo que muestran y que tendrán que enfrentarse a verdades que pueden cambiar sus vidas para siempre.

Así es El secreto

Serhat siempre creyó que su matrimonio era perfecto. Pero hasta la rosa más bella tiene sus espinas, y todo se derrumba cuando descubre que Berrak, su esposa, le ocultó una infidelidad durante años… y una hija llamada Kader.

Berrak, dispuesta a hacer las cosas bien, decide enfrentarse al verdadero padre de Kader y amenaza con contarle la verdad a Serhat, pero el encuentro acaba con Berrak en coma. Ahora, Serhat ve cómo su vida da un vuelco, y la única que puede contarle la verdad está postrada en una cama.

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