Las lágrimas de un agricultor ante la amenaza de expropiación de su finca por una planta fotovoltaica: "Quiero vivir, con mis olivos. Esto es una ruina"

Arrancar olivos centenarios y 'plantar' paneles fotovoltaicos, en masa. Ese es el plan de algunos. La instalación de grandes plantas de generación de energía solar ha aumentado favorecida por la política energética del actual Gobierno. Los agricultores denuncian que las expropiaciones de sus tierras también ha crecido.

Desesperación de los agricultores

Antonio Miguel es propietario de varios olivares - algunos ejemplares, con 300 años de vida bajos sus ramas - y el periodista Raúl García fue testigo de la situación que atraviesan él y otras decenas de agricultores en el campo español.

"Es impropio que tengas que arrendar, o te expropian. Yo no quería ni una cosa ni otra"

Esta mañana respondía a las preguntas de Susanna Griso. El agricultor no podía evitar que las lágrimas aparecieran desde el primer momento de su intervención. Está viviendo un drama que pensó imposible en plena democracia, habla e despropósito e injusticia. Si se niegan a arrendar a la compañía eléctrica sus campos, pueden ver cómo se los expropian a cambio de una cantidad que consideran muy inferior al valor real.

Para evitar el atropello de la expropiación, Antonio dice entre sollozos que ha alquilado la finca desde la que habla forzado por el miedo: "He tenido que arrendarla sin querer. A esto lo llamo yo dictadura, porque es lo que es".

La desesperación de Antonio es claramente perceptible, lamenta su situación, que es la misma que la de muchos otros: "He tenido que entrar por el aro, sin más remedio. No es lo que he deseado toda mi vida, trabajando para tener estas cosas y esto es lo que te encuentras. No es lógico".

Una negociación irónica

Partiendo de la base de sus deseos de mantener su campo sembrado de olivos que han sido cosechados más de tres siglos, el agricultor rebosa impotencia. Las comunicaciones recibidas de la administración andaluza, asegura Antonio que le advertían que o bien llegaba a una acuerdo amistoso con la compañía eléctrica, o que podría serle expropiada su finca. Si cabe el concepto 'amistoso' dentro de esa suerte de ultimátum oficial a una de las partes implicadas: "Esas son las cartas que han mandado. Que, o llegaba a un acuerdo con la empresa, o que expropiaban, y yo no quería ni una cosa ni la otra".

Antonio Miguel explica que se ha visto obligado a elegir entre el que ha considerado el mal menor. Él no ha visto alternativa. Sobre si ha acertado, el agricultor no tiene certeza: "El tiempo lo dirá".

Antonio confirma que por el acuerdo de arrendamiento recibirá en torno a 3.000 euros por hectárea, y por último rompía a llorar al mismo tiempo que manifiesta su único deseo. Esa voluntad que coincidiría con la de cualquier ciudadano que pretende ganarse la vida de la forma que elija: "Yo no quería tres mil, ni dos mil, ni quiero nada. Yo lo que quiero es vivir, con mis olivos. Simplemente. Esto es una ruina".

