Sánchez exime a las renovables del apagón: "No hay evidencia que nos diga que fuera provocado por un exceso de renovables" , streaming en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el pleno del Congreso y ha dado detalles sobre el apagón eléctrico del pasado 28 de abril. Según ha informado, los primeros informes técnicos señalan que el apagón comenzó con una perturbación en el sur de España, seguida de dos más en el suroeste del país. Sánchez ha aclarado que, aunque el sistema eléctrico fue capaz de hacer frente a las dos primeras perturbaciones, no pudo contener la tercera, lo que desencadenó el apagón generalizado.

El presidente ha destacado la importancia de las interconexiones con Francia y Marruecos, que fueron fundamentales para la recuperación de la corriente eléctrica. También ha mencionado el papel clave de las centrales hidroeléctricas en el restablecimiento del suministro.

En su intervención, Sánchez ha elogiado la rapidez de la respuesta del gobierno, asegurando que presidió un total de seis reuniones en poco más de 48 horas. Agradeció la colaboración de los grupos parlamentarios y reconoció el esfuerzo de los servidores públicos, quienes, según el presidente, trabajaron incansablemente para evitar que la jornada se viera afectada por incidentes graves. A pesar de la magnitud del apagón, solo se cancelaron 460 de los más de 6.000 vuelos programados durante el incidente.

El presidente también ha agradecido el civismo de la población española durante la crisis, destacando el comportamiento ejemplar de los ciudadanos. En un tono reflexivo, Sánchez ha recordado cómo en algunas series de ficción, como las de Netflix, se muestra que un apagón puede desatar el caos y la pérdida de civismo. "Quizá eso sea cierto en otros países, pero no en España”, afirmó. Sánchez señala que, en comparación con la misma semana anterior, los delitos disminuyeron en un 50% durante el apagón.

El jefe del Ejecutivo señalado que, "frente a la visión apocalíptica y catastrofista de los que nunca creen en España", el día de la caída eléctrica "la sociedad demostró una vez más su grandeza". Sgeun ha señalado, esto se demuestra en la "recuperación rápida", en un "comportamiento calmado y solidario en cualquiera de los ámbitos".

Además, ha asegurado que "tres cuartas partes de los 415 millones de euros perdidos en compras el lunes 28 de abril se recuperaron en los dos días siguientes". "El impacto económico del apagón fue limitado", ha afirmado Sánchez. El presidente ha recordado un dato previamente avanzado por el Ministerio de Economía, según el cual el consumo cayó en 415 millones respecto a un lunes habitual, aunque también ha añadido que, en los dos días posteriores, el consumo fue "mayor de lo habitual para un martes y un miércoles normales".

"Dice el refranero universal que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en saber levantarse cada vez que caemos", ha señalado Sánchez. Desde la oposición, se escucharon murmullos que cuestionaban el impacto "limitado" del apagón, a lo que el presidente ha respondido afirmando que "los datos son los datos y yo no me los invento". "Yo sé que hay grupos parlamentarios a los que los datos les da igual", ha añadido Sánchez.

Pide tiempo para saber las causas del apagón

Sánchez ha adelantado que el Ejecutivo "llegará al fondo del asunto" porque tiene la intención de asumir responsabilidades políticas y también de exigirlas. "Los técnicos necesitarán el tiempo que requieran, y nuestra responsabilidad, la del Gobierno de España, es dárselo y respetar la complejidad del asunto", ha añadido, antes de hacer un llamado a no aprovechar la situación para generar ruido ni desviar el debate "de forma interesada". El presidente también pidió "tiempo" a los ciudadanos para "llegar al fondo" de las causas del apagón , dado que el proceso requiere examinar los 756 millones de datos transmitidos por las 4.200 plantas del sistema eléctrico entre las 12:15 y las 12:35.

En su comparecencia ante el Congreso, Sánchez aseguró que el Gobierno "no va a cerrar ningún debate en falso ni precipitar las conclusiones" de la investigación sobre el apagón. Insistió en que el Ejecutivo no trabajará en "conclusiones superficiales ni interesadas", y se ha comprometido a "asumir y exigir responsabilidades políticas", además de aprovechar esta experiencia para mejorar el sistema eléctrico y hacerlo aún más fiable. Finalmente, Sánchez se ha comprometido a mantener la transparencia en la información, criticando a quienes, "los mismos que acusan al Ejecutivo de no dar información", llevan días proponiendo soluciones "sin presentar datos ni pruebas".

Energía nuclear y renovables

Sin nombrarla directamente, ha acusado a la oposición de vincular el apagón con las energías renovables y de ofrecer "solo una solución que consiste en su agenda ideológica y en los intereses de algunas empresas energéticas que tienen propiedad en las centrales nucleares".

"A día de hoy, no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España. De hecho, el día de autos nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a los que se habían producido en muchísimos días anteriores", asegura. Según señala, vincular el apagón al debate de las nucleares "no solamente es irresponsable, sino que además es una gigantesca manipulación".

Sánchez ha explicado que las centrales nucleares, que en el momento del incidente aportaban 3.000 megavatios, tuvieron que detenerse cuando se produjo el corte de suministro para evitar el sobrecalentamiento. También ha señalado que no comenzaron a contribuir nuevamente hasta las 3:15 de la madrugada, cuando el sistema ya había recuperado alrededor del 60 % de su capacidad y las centrales nucleares desactivaron sus protocolos de emergencia. El presidente ha destacado que la "pronta" recuperación del sistema fue posible gracias a las centrales de ciclo combinado y las hidroeléctricas.

