La terrible escena que encontró la Policía después de que un padre matara a su hijo de 10 años en Tenerife

La Policía terminó abatiendo al atacante después de que hiriera a un agente con un machete. No constaban denuncias previas por violencia de género.

Un hombre es abatido tras matar a su hijo.

Laura Simón
Publicado:

Un hombre ha matado a su hijo de 10 años en el barrio de Cabo Blanco del municipio de Arona (Tenerife).

Fueron los vecinos de esta barriada quienes llamaron a la Policía en torno a las 1.00 horas de este viernes después de ver a este sujeto armado con un machete con actitud violenta. Al lugar de los hechos se personó la Policía local. Cuando los agentes entraron en la vivienda se encontraron al niño de 10 años, hijo del agresor, ya sin vida mientras que la madre de pequeño estaba herida de gravedad.

Al intentar detenerle, el hombre se abalanzó sobre los agentes hiriendo a uno de ellos con el machete

Al intentar detener al atacante, este hombre se abalanzó sobre los efectivos hiriendo a uno de los policías en la espalda. Finalmente los agentes terminaron abatiéndole por su propia seguridad.

Por el momento no ha trascendido que existieran denuncias previas por violencia machista contra este hombre, no tenía antecedentes penales ni figuraba en el sistema VioGén.

La madre del menor asesinado se encuentra en estado crítico y el agente que recibió el ataque está herido, aunque su vida no corre peligro.

