La noche de juerga del DAO en Valladolid en la que terminó sacando el arma en un prostíbulo: "Le podían haber echado del Cuerpo"

La denuncia por agresión sexual de una inspectora de la Policía Nacional al ya ex DAO, José Ángel González, está poniendo en entredicho los protocolos antiacoso del Cuerpo así como la trayectoria del jefe operativo. Tal y como asegura el abogado de la presunta víctima Jorge Piedrafita más mujeres hablan de una actitud "babosa" de este alto cargo.

El diario 'The Objective' publica una información que vincula a José Ángel González con un episodio violento en un prostíbulo de Valladolid en los años 90 y que, de no haber sido silenciada en su día, podría haberle causado incluso la salida del Cuerpo.

Una noche de fiesta que terminó en el calabozo

Espejo Público habla con Pelayo Barro, que firma esta información. Cuenta que en ese momento el DAO, conocido en el gremio como 'Jota', era el jefe de las unidades antidisturbios. Los hechos suceden una noche que José Ángel González sale de fiesta con otro alto cargo de la Policía, en este caso un mando de Vigo.

Ambos acuden a un prostíbulo de Valladolid y ahí se produce un altercado por unas chicas. La reyerta termina con estos mandos sacando su pistola reglamentaria. Se monta un revuelo y al lugar de los hechos acude la Policía Nacional.

El ya ex DAO y su compañero salen huyendo del lugar y se produce una persecución , se les detiene y se les traslada a dependencias policiales para tomarles declaración.

"Lo lógico es que se les hubiera abierto un expediente disciplinario que podría haberles incluso apartado del cuerpo"

Señala el periodista que "el camino lógico" es que tras estos hechos se hubiera interpuesto una denuncia, y la apertura de un expediente disciplinario con consecuencias graves que incluso podía haberles apartado del Cuerpo. Sin embargo, no ocurre nada de eso porque aparece en escena la figura de otro alto cargo, Segundo Martínez, jefe importante de la Policía en Castilla y León. y que acaba siendo el responsable de seguridad en Moncloa en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. A este policía le conocen en esa época como un ministro en la sombra y acaba tapando el caso. "Él propone y dispone quién debe ser cesado o no". Los hechos sacan a la luz una cadena de favores y red clientelar en la Policía Nacional que ha funcionado durante décadas.

Laura García, portavoz del sindicato de Policía Jupol, laments que este entramado de cúpula policial sirviera para deberse favores y recalca el daño institucional que hacen estos hechos a los casi 70.000 policías nacionales del Cuerpo. "Es terrible por estas actitudes bochornosas y delictivas".

El abogado de la presunta víctima apunta que desconocía este episodio y mantiene que en su denuncia quieren ceñirse a lo que pasó el 23 de abril en adelante (día en el que se produjo la presunta violación). "Gente de Valladolid me ha dicho que a 'Jota' le conocían bien y sus acciones, supongo que se referían a esto. Debe denunciarse judicialmente para que los jueces puedan actuar".

